Kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá

TPO - Việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Ngày 24/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 đã chủ trì phiên họp toàn thể của Hội đồng để xét, duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, sau khi Quốc hội ban hành Luật Đặc xá, tính từ năm 2009 đến nay, Nhà nước ta đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho 118.000 người. Phần lớn những người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại phiên họp. Ảnh: VGP

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công rất tốt đẹp, thực hiện Luật Đặc xá, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định về đặc xá năm 2026, và Quyết định về thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá.

Tại phiên họp, Hội đồng tư vấn đặc xá đã nghe Bộ Công an báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và danh sách phạm nhân không đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

Tòa án nhân dân tối cao báo cáo hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá, các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá thuộc các ban, bộ, ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, mặc dù thời gian rất ngắn, khối lượng hồ sơ rất lớn, nhưng các bộ, ngành chức năng, thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá đã rất cố gắng, khẩn trương, đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt.

Tiếp đó, Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét các hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách phạm nhân không đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Đồng thời xem xét hồ sơ, danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể. Bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Đặc xá và Quyết định của Chủ tịch nước.

Sau phiên họp ngày 24/5, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định.