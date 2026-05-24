Người Việt đang tự rước bệnh vào thân

TPO - Chế độ ăn bất hợp lý, lười vận động ở giới trẻ đang tạo ra làn sóng bệnh không lây nhiễm âm thầm nhưng nguy hiểm. Chuyên gia cảnh báo, phần lớn người dân chỉ bắt đầu quan tâm dinh dưỡng khi cơ thể đã phát tín hiệu bệnh tật.

Sáng 24/5, tại TPHCM, Bộ Y tế phối hợp cùng báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6”, thu hút hơn 3.000 người dân tham gia.

GS.TS.BS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cảnh báo, thức ăn nhanh, nước ngọt, rượu bia, thuốc lá cùng lối sống ít vận động đang âm thầm phá hủy sức khỏe cộng đồng. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, nhiều bệnh nguy hiểm như đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp hay đột quỵ không xuất hiện trong một ngày mà tích tụ từ những thói quen ăn uống, vận động kéo dài suốt nhiều năm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ thanh thiếu niên ít vận động ở mức cao, với 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai chưa đáp ứng mức vận động tối thiểu mỗi ngày.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng tiện lợi, nhiều chuyên gia cho rằng cộng đồng đang đứng trước nguy cơ đánh đổi sức khỏe để lấy sự thoải mái ngắn hạn. Thực tế hiện nay cho thấy, bệnh tật không bắt đầu từ bệnh viện mà bắt đầu ngay từ những bữa ăn thiếu cân bằng, những giờ ngồi lì trước màn hình và sự dễ dãi với chính cơ thể mình mỗi ngày.

Chương trình Dinh dưỡng Cộng đồng đã thu hút khoảng 3.000 người dân tại TPHCM tham gia

Ngồi chờ tư vấn tại buổi khám, ông Nguyễn Trọng Tịnh (76 tuổi, ngụ TPHCM) liên tục xoa vùng vai gáy đau nhức. Ông cho biết bản thân mắc nhiều bệnh nền như xương khớp, trào ngược dạ dày và viêm kết mạc mạn tính. Điều khiến bác sĩ lo ngại là ông từng kéo dài việc sử dụng thuốc giảm đau chứa corticoid chỉ vì “uống vô giảm đau tức thì”.

Không chỉ lo cho sức khỏe bản thân, ông Tịnh còn trăn trở về lối sống ngày càng thụ động của thế hệ con cháu trong gia đình. “Chuyện vận động với bọn trẻ bây giờ ngày càng hiếm. Trong khi ông bà già chúng tôi vẫn duy trì thói quen đi bộ sau bữa tối thì phần lớn con cháu chỉ ngồi xem phim, chơi game hoặc dùng điện thoại hàng giờ liền. Tôi có đứa cháu nội mới 11 tuổi mà hơn 40 kg rồi. Ăn toàn đồ chiên, xúc xích, thức ăn sẵn” - ông kể.

Một trường hợp khác là chị Lê Thị Thúy Ái (35 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) được bác sĩ xác định dư cân béo phì với chiều cao 1m56 nhưng nặng tới 65 kg. Chị Ái thừa nhận thường xuyên ăn vặt, thích uống trà sữa, ăn thức ăn sẵn và rất ít ăn rau xanh do công việc bận rộn.

TS.BS Đoàn Thị Ánh Tuyết thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân tham gia sự kiện

Sau khi thăm khám, các bác sĩ khuyến cáo chị cần chủ động giảm cân, thay đổi chế độ ăn, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và tăng cường vận động nếu không muốn đối mặt nguy cơ tim mạch, đái tháo đường hay rối loạn chuyển hóa trong tương lai. Theo các chuyên gia, rất nhiều người trẻ hiện nay đang rơi vào vòng xoáy “ngồi nhiều – ăn nhanh – ngủ muộn – ít vận động”, khiến các bệnh lý từng xuất hiện ở tuổi trung niên nay ngày càng trẻ hóa.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn Thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng điều đáng lo hiện nay là đa số người dân chỉ tìm đến dinh dưỡng khi đã có bệnh.

“Dinh dưỡng là đời sống, là việc ăn uống hàng ngày của chúng ta nhưng nhiều người đang xem dinh dưỡng như một giải pháp tức thời, muốn thấy hiệu quả nhanh chóng, trong khi đây thực chất là một hành trình dài, đòi hỏi sự thay đổi bền vững trong lối sống”.

TS Tuyết nhấn mạnh, điều quan trọng nhất với mỗi người là ăn sao cho đúng, đủ và đa dạng để phòng bệnh. Trên bàn ăn có nhiều món nhưng mỗi người phải biết lựa chọn phù hợp với sức khỏe của mình. Cố ăn uống thật nhiều để khỏe mạnh hay ăn giảm cân cấp tốc bằng chế độ ăn cực đoan và các sản phẩm quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội đều là con đường ngắn nhất để rước bệnh vào thân.

Một chế độ dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi, thể trạng của từng người kết hợp với vận động khoa học, không lạm dụng rượu bia và các chất kích thích là giải pháp được chuyên gia khuyến cáo để giúp cộng đồng có sức khỏe tốt nhất, tránh nguy cơ bệnh tật.

Gần 5.500 người tham gia giải chạy gây quỹ cho trẻ dị tật hàm mặt

Liên quan đến các hoạt động nâng cao nhận thức, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ngày 24/5, Giải chạy thiện nguyện “Răng Hàm Mặt Smile Run – Bước chạy yêu thương 2026” do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM tổ chức tại Công viên Sáng Tạo, phường An Khánh, TPHCM đã thu hút gần 5.500 vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 46 năm thành lập bệnh viện, với các cự ly từ 1,5km đến 30km.

Bước chạy yêu thương đã góp phần chia sẻ khó khăn cho những trẻ không may bị khe hở môi - vòm miệng

Mỗi vận động viên tham gia giải chạy đã tình nguyện đóng góp 50.000 đồng vào quỹ hỗ trợ điều trị cho trẻ mắc dị tật khe hở môi – vòm miệng. Đến nay, ban tổ chức đã tiếp nhận khoảng 250 triệu đồng để hỗ trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trẻ em khó khăn. Ban tổ chức đánh giá giải chạy không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao cộng đồng mà còn truyền đi thông điệp nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm xã hội.