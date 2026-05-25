Vĩnh Long tiếp nhận 3 công dân do Mỹ trục xuất

Cảnh Kỳ

TPO - Các công dân ở độ tuổi từ 36 đến 60, bị lực lượng chức năng Mỹ phát hiện nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại.

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận 3 công dân bị trục xuất từ Mỹ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và đưa về địa phương theo quy định.

Những trường hợp trên ở độ tuổi từ 36 đến 60, bị lực lượng chức năng Mỹ phát hiện nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại.

Sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nhân thân, hoàn tất các thủ tục pháp lý, giao cho gia đình quản lý; đồng thời hỗ trợ cấp Căn cước công dân, tạo điều kiện để công dân sớm ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận 44 công dân bị các nước trao trả, trục xuất. Trong ảnh: Các công dân bị Campuchia trục xuất được đưa về Vĩnh Long hồi đầu năm.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 44 công dân Việt Nam bị các nước trao trả, trục xuất về địa phương. Phần lớn do công dân vi phạm pháp luật nước sở tại, cư trú hoặc làm việc trái phép, vượt biên trái phép, bị dụ dỗ xuất cảnh bất hợp pháp thông qua các đường dây môi giới lao động bất hợp pháp.

Cùng với đó là việc tham gia lao động “chui” tại nước ngoài, hoặc bị lừa đảo bởi các đối tượng môi giới lao động không có chức năng hợp pháp. Ngoài ra, có trường hợp phụ nữ kết hôn với người nước ngoài nhưng không bảo đảm thủ tục pháp lý hoặc sinh sống không đúng quy định của pháp luật nước bản địa.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu ra nước ngoài lao động, học tập, kết hôn, cần chủ động tìm hiểu, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật nước sở tại. Tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép, không xuất cảnh thông qua con đường bất hợp pháp.

