Tuổi trẻ TPHCM lan tỏa hành động đẹp Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hoà tổ chức phát động Ngày Chủ nhật xanh năm 2026, hưởng ứng kế hoạch ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt trên toàn quốc lần thứ II do Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai.
Chương trình diễn ra trong không khí tuổi trẻ TPHCM thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6).
Dự chương trình có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
Tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - cho biết đây là dịp để tuổi trẻ TPHCM tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương của thành phố trong xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Đồng thời, chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng “Bình Hưng Hoà xanh”, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng không gian sống ngày càng sạch đẹp, an toàn, thân thiện.
Đây cũng là dịp tuổi trẻ TPHCM tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công trình thanh niên “Sông Sài Gòn - con sông của thành phố tôi”, tập trung triển khai các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Qua đó, từng bước lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường sống, phát huy trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.
Sau lễ phát động, Ngày Chủ nhật xanh tại phường Bình Hưng Hoà thu hút hơn 1.100 đoàn viên, hội viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân tham gia các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn.
Tại phường Dĩ An, chị Bùi Thị Phương Trâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường - cho biết, 100% cơ sở Đoàn trên toàn phường thực hiện ra quân Chủ nhật xanh với các việc làm thiết thực như: trao tặng cây xanh cho các hộ kinh doanh, nhà người dân; dọn dẹp cảnh quan trường học, khu dân cư; chỉnh trang lại các bồn hoa thanh niên; ra quân xóa các biển quảng cáo sai quy định... Hoạt động thu hút hơn 500 lượt đoàn viên tham gia và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.
Theo chị Trâm, bên cạnh hoạt động riêng, Đoàn Thanh niên cũng phối hợp với Mặt trận để tiếp tục triển khai, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện mô hình “Hạt gạo trao đi, xanh đẹp phố phường”.
Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đến dự lễ khởi công xây dựng công viên Bình Hưng Hoà xanh. Khi hoàn thành, nơi này sẽ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khoẻ của người dân và góp phần quan trọng vào việc chỉnh trang đô thị tại địa phương. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống của người dân; góp phần tăng diện tích tỉ lệ cây xanh che phủ trên địa bàn phường nói riêng, TPHCM nói chung.