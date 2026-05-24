Tuổi trẻ TPHCM lan tỏa hành động đẹp Ngày Chủ nhật xanh

TPO - Tại hai phường Bình Hưng Hòa và Dĩ An, các cơ sở Đoàn của địa phương đã ra quân Chủ nhật xanh với các việc làm thiết thực như: Trao tặng cây xanh cho các hộ kinh doanh, hộ dân; dọn dẹp cảnh quan trường học, khu dân cư; chỉnh trang lại các bồn hoa thanh niên... và đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hoà tổ chức phát động Ngày Chủ nhật xanh năm 2026, hưởng ứng kế hoạch ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt trên toàn quốc lần thứ II do Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai.

Chương trình diễn ra trong không khí tuổi trẻ TPHCM thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Dự chương trình có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các đại biểu tặng quà cho người dân tại chương trình. Ảnh: Việt Dũng

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Thành Đoàn TPHCM tặng thùng rác, cây xanh cho người dân.

Tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - cho biết đây là dịp để tuổi trẻ TPHCM tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương của thành phố trong xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Đồng thời, chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng “Bình Hưng Hoà xanh”, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng không gian sống ngày càng sạch đẹp, an toàn, thân thiện.

Đây cũng là dịp tuổi trẻ TPHCM tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công trình thanh niên “Sông Sài Gòn - con sông của thành phố tôi”, tập trung triển khai các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Qua đó, từng bước lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường sống, phát huy trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Sau lễ phát động, Ngày Chủ nhật xanh tại phường Bình Hưng Hoà thu hút hơn 1.100 đoàn viên, hội viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân tham gia các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn.

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, tặng chậu cây xanh đến các hộ dân.

Bạn trẻ chung tay tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại địa phương mình.

Nhóm đoàn viên thanh niên tham gia tạo môi trường sạch đẹp.

Bạn trẻ chung tay làm nhiều việc thiết thực, ý nghĩa trong Ngày Chủ nhật xanh.

Tại phường Dĩ An, chị Bùi Thị Phương Trâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường - cho biết, 100% cơ sở Đoàn trên toàn phường thực hiện ra quân Chủ nhật xanh với các việc làm thiết thực như: trao tặng cây xanh cho các hộ kinh doanh, nhà người dân; dọn dẹp cảnh quan trường học, khu dân cư; chỉnh trang lại các bồn hoa thanh niên; ra quân xóa các biển quảng cáo sai quy định... Hoạt động thu hút hơn 500 lượt đoàn viên tham gia và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Theo chị Trâm, bên cạnh hoạt động riêng, Đoàn Thanh niên cũng phối hợp với Mặt trận để tiếp tục triển khai, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện mô hình “Hạt gạo trao đi, xanh đẹp phố phường”.

Tuổi trẻ Dĩ An tặng cây xanh đến bà con trên địa bàn.

Bạn trẻ thực hiện góc xanh. Ảnh: CTV