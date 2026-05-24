Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuổi trẻ TPHCM lan tỏa hành động đẹp Ngày Chủ nhật xanh

Ngô Tùng

TPO - Tại hai phường Bình Hưng Hòa và Dĩ An, các cơ sở Đoàn của địa phương đã ra quân Chủ nhật xanh với các việc làm thiết thực như: Trao tặng cây xanh cho các hộ kinh doanh, hộ dân; dọn dẹp cảnh quan trường học, khu dân cư; chỉnh trang lại các bồn hoa thanh niên... và đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Ngày 24/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hoà tổ chức phát động Ngày Chủ nhật xanh năm 2026, hưởng ứng kế hoạch ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt trên toàn quốc lần thứ II do Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai.

Chương trình diễn ra trong không khí tuổi trẻ TPHCM thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Dự chương trình có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

2aoboqyzrgsnnj6xfmd9j7yik4woli4qiirmxdjc-8865-4616jpg.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các đại biểu tặng quà cho người dân tại chương trình. Ảnh: Việt Dũng
706020746-1304868801825492-7976747450359592856-n.jpg
704946962-1304869028492136-5068179607793836935-n.jpg
Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Thành Đoàn TPHCM tặng thùng rác, cây xanh cho người dân.

Tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - cho biết đây là dịp để tuổi trẻ TPHCM tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương của thành phố trong xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Đồng thời, chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng “Bình Hưng Hoà xanh”, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng không gian sống ngày càng sạch đẹp, an toàn, thân thiện.

Đây cũng là dịp tuổi trẻ TPHCM tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công trình thanh niên “Sông Sài Gòn - con sông của thành phố tôi”, tập trung triển khai các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Qua đó, từng bước lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường sống, phát huy trách nhiệm của cộng đồng cùng chung tay xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Sau lễ phát động, Ngày Chủ nhật xanh tại phường Bình Hưng Hoà thu hút hơn 1.100 đoàn viên, hội viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân tham gia các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn.

704147921-1304869745158731-2178137524145514287-n.jpg
Chị Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, tặng chậu cây xanh đến các hộ dân.
706733998-1304872455158460-6450498045658752070-n.jpg
Bạn trẻ chung tay tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại địa phương mình.
704697682-1304868241825548-6532733424989479626-n.jpg
Nhóm đoàn viên thanh niên tham gia tạo môi trường sạch đẹp.
704187659-1304872215158484-5396330691987191884-n.jpg
704782947-1304872268491812-8858762361080203170-n.jpg
Bạn trẻ chung tay làm nhiều việc thiết thực, ý nghĩa trong Ngày Chủ nhật xanh.

Tại phường Dĩ An, chị Bùi Thị Phương Trâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường - cho biết, 100% cơ sở Đoàn trên toàn phường thực hiện ra quân Chủ nhật xanh với các việc làm thiết thực như: trao tặng cây xanh cho các hộ kinh doanh, nhà người dân; dọn dẹp cảnh quan trường học, khu dân cư; chỉnh trang lại các bồn hoa thanh niên; ra quân xóa các biển quảng cáo sai quy định... Hoạt động thu hút hơn 500 lượt đoàn viên tham gia và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Theo chị Trâm, bên cạnh hoạt động riêng, Đoàn Thanh niên cũng phối hợp với Mặt trận để tiếp tục triển khai, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện mô hình “Hạt gạo trao đi, xanh đẹp phố phường”.

gen-h-z7859965858890-a9e36ec1bf4a2c4c4543c6cc8d3e860b.jpg
Tuổi trẻ Dĩ An tặng cây xanh đến bà con trên địa bàn.
gen-h-z7859965826314-46e5908217125e336cc6ff84420829de.jpg
Bạn trẻ thực hiện góc xanh. Ảnh: CTV

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đến dự lễ khởi công xây dựng công viên Bình Hưng Hoà xanh. Khi hoàn thành, nơi này sẽ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khoẻ của người dân và góp phần quan trọng vào việc chỉnh trang đô thị tại địa phương. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống của người dân; góp phần tăng diện tích tỉ lệ cây xanh che phủ trên địa bàn phường nói riêng, TPHCM nói chung.

Ngô Tùng
#Chủ nhật xanh #chỉnh trang cảnh quan #đoàn viên thanh niên #bồn hoa thanh niên #Đoàn phường #Bình Hưng Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe