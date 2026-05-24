Lốc xoáy quét qua Cà Mau: Hàng chục nhà tốc mái, nhiều trụ điện đổ gãy

TPO - Mưa dông kèm lốc xoáy xuất hiện bất ngờ khiến nhiều mái nhà bị cuốn phăng, trụ điện đổ nghiêng tại Cà Mau. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Chiều 24/5, UBND phường Láng Tròn (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa dông, kèm lốc xoáy. Thiên tai làm tốc mái 35 căn nhà, sập hoàn toàn 3 căn. Ngoài ra, thiên tai còn làm đổ 1 trụ điện và nghiêng 12 trụ điện.



Lốc xoáy tại Cà Mau làm sập, tốc mái nhiều nhà dân.

Ngay khi nhận tin báo, UBND phường Láng Tròn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, công an, quân sự hỗ trợ người dân dọn dẹp, di dời tài sản... giúp người dân ổn định cuộc sống. Địa phương đang thống kê thiệt hại để hỗ trợ.

Cùng ngày, UBND xã Phong Thạnh cũng có báo cáo dông lốc làm 15 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 4 căn bị tốc mái hoàn toàn. Ước tổng thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

