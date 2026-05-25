Công an, thanh niên Lào Cai đội nắng cắm biển cảnh báo đuối nước ở các vùng 'tử thần'

TPO - Trước làn sóng nắng nóng đỉnh điểm và nguy cơ đuối nước mùa hè 2026, lực lượng Công an cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên tỉnh Lào Cai đã đồng loạt ra quân, lội suối băng rừng để cắm biển cảnh báo tại những khúc sông, lòng hồ thủy điện vốn được coi là vùng nước “tử thần”.

Những ngày cuối tháng 5, cái nắng như đổ lửa vùng cao không ngăn được bước chân của các chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai và các bạn trẻ áo xanh tình nguyện. Dọc theo lòng hồ thủy điện Nậm Lúc (xã Cốc Lầu) hay các đoạn suối sâu tại xã Văn Bàn, hàng chục biển báo đỏ rực với dòng chữ “Khu vực nước sâu nguy hiểm – Cấm tắm” liên tục được dựng lên.

Hàng trăm biển cảnh báo được các lực lượng không quản nắng mưa để cắm cảnh báo tại các điểm suối sâu, sông, hồ.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Thiếu tá Hoàng Quốc Toản - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chia sẻ: “Vào mùa hè, trẻ em vùng cao thường có thói quen ra sông, suối tắm mát sau giờ học. Địa hình sông suối ở Lào Cai rất phức tạp, nhìn bề mặt thì êm ả nhưng bên dưới lại đầy hang hốc, dòng chảy xiết nguy hiểm. Nếu không chủ động cắm biển nhắc nhở, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường”.

Chỉ tính riêng trong tuần qua, hơn 100 biển cảnh báo kiên cố đã được các lực lượng hoàn thành tại các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Các đơn vị trao tặng hàng trăm phao cứu sinh cho các cơ sở để chủ động phòng chống trong mưa lũ.

Tại các vùng sâu, vùng xa như xã Bản Liền, lực lượng công an xã thậm chí phải đi bộ nhiều cây số đường rừng, vác theo cọc sắt và xi măng để gia cố các biển báo tại những khúc cua khuất tầm nhìn.

Không chỉ dừng lại ở việc cắm biển, chiến dịch lần này mang tính chủ động và bao quát hơn. Tại xã Văn Bàn, song song với việc rà soát các vùng nước dữ, lực lượng chức năng đã trực tiếp gõ cửa từng nhà dân ven sông để tuyên truyền.

Hàng trăm chiếc áo phao cứu sinh đã được trao tận tay cho các gia đình nghèo có con nhỏ thường xuyên phải đi học qua các con đập tràn, bến đò tự phát.

Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để phòng chống đuối nước.

Nhìn những biển báo mới vừa được đóng chắc chắn xuống nền đá ven suối, ông Giàng A Thào (ở xã Văn Bàn) xúc động: “Trước đây, chỗ này nước sâu lắm, người lạ không biết vào tắm là nguy hiểm. Giờ có biển đỏ này của công an và thanh niên dựng lên, dân bản mình đi qua nhìn thấy cũng yên tâm nhắc nhở con cháu tránh xa”.

Theo kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Lào Cai, từ nay đến hết mùa bão lũ, việc tuần tra, kiểm soát tại các bến đò ngang và các bãi tắm tự phát sẽ được siết chặt. Mục tiêu là không để xảy ra bất kỳ vụ tai nạn đuối nước thương tâm nào do sự thiếu thốn thông tin cảnh báo.