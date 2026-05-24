Tuổi trẻ Hà Tĩnh huy động gần 500 triệu đồng ra quân chiến dịch Hè

TPO - Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cùng các đơn vị đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với nhiều hoạt động an sinh thiết thực, tổng nguồn lực huy động gần 500 triệu đồng.





Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ và triển khai hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Chương trình được tổ chức tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Bản Giàng II, xã Hương Xuân, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Chứt.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng công trình thanh niên “Đường điện thắp sáng vùng biên” trị giá 50 triệu đồng; trao 50 suất quà cho các hộ gia đình và thanh thiếu nhi đồng bào dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 7 mô hình kinh tế thanh niên tại các xã biên giới với tổng kinh phí 210 triệu đồng.

Đồng thời, Câu lạc bộ dạy Tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi vùng biên giới cũng chính thức ra mắt. Tổng nguồn lực huy động để triển khai các hoạt động trong chương trình đạt gần 500 triệu đồng.

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh kết nối với đơn vị tài trợ trao tặng "Đường điện thắp sáng vùng biên" trị giá 50 triệu đồng cho Bản Giàng II...

Tại chương trình cũng trao tặng nguồn vốn 210 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 7 mô hình kinh tế thanh niên tại các xã Hương Khê, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và xã Vũ Quang.

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; thực hiện “Chiến dịch Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số” hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng I-Hà Tĩnh; trao tặng công trình “Đường cờ vùng biên”; thay bóng đèn tiết kiệm điện, sửa chữa điện miễn phí cho các hộ dân; trao tặng bình lọc nước thông minh; tổ chức lớp dạy bơi miễn phí; chương trình “Em học hát ví giặm cùng nghệ nhân” và các lớp học Tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, từ ngày 23 - 31/5, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai hơn 250 hoạt động cấp tỉnh và cơ sở trong các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội và chăm lo thiếu nhi. Các hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với cộng đồng, xã hội.