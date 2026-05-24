Tuổi trẻ Gia Lai ra quân chiến dịch hè, 100 ngày tiên phong chuyển đổi số

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai bước vào Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 với khí thế sôi nổi, mang theo tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Điểm nhấn năm nay là chiến dịch “100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số”.

Sáng 24/5, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Môi trường thế giới năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai chia sẻ: mỗi mùa hè tình nguyện đi qua đều để lại những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ bằng những công trình, phần việc cụ thể; bằng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa trong cộng đồng.

Anh Phạm Hồng Hiệp mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đến những nơi cần thanh niên, làm những việc có ích cho xã hội.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Theo Tỉnh Đoàn Gia Lai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 với chủ đề: “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiên phong chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng”. Chiến dịch năm nay gồm 1 chương trình và 5 chiến dịch trọng tâm, bao gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Đặc biệt, năm nay, Tỉnh Đoàn Gia Lai triển khai chiến dịch “100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số”.

Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đạt kết quả thiết thực, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn và các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều phối và triển khai các hoạt động tình nguyện. Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi; chú trọng trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển toàn diện….

Tuổi trẻ Gia Lai ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026. Ảnh: Trương Định.

Tỉnh Đoàn Gia Lai xác lập 11 chỉ tiêu đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026.

Nhiều phần quà được trao tặng tại chương trình cho người dân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Gia Lai cùng đơn vị đồng hành trao tặng nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các đơn vị đồng hành cũng trao tặng công trình thanh niên cho Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Tỉnh Đoàn Gia Lai thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cam (phường Quy Nhơn).