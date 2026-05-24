Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuổi trẻ Gia Lai ra quân chiến dịch hè, 100 ngày tiên phong chuyển đổi số

Trương Định

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai bước vào Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 với khí thế sôi nổi, mang theo tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Điểm nhấn năm nay là chiến dịch “100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số”.

Sáng 24/5, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Môi trường thế giới năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai chia sẻ: mỗi mùa hè tình nguyện đi qua đều để lại những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ bằng những công trình, phần việc cụ thể; bằng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa trong cộng đồng.

Anh Phạm Hồng Hiệp mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đến những nơi cần thanh niên, làm những việc có ích cho xã hội.

tp-c_img-2920.jpg
Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Theo Tỉnh Đoàn Gia Lai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 với chủ đề: “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiên phong chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng”. Chiến dịch năm nay gồm 1 chương trình và 5 chiến dịch trọng tâm, bao gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Đặc biệt, năm nay, Tỉnh Đoàn Gia Lai triển khai chiến dịch “100 ngày thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số”.

Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đạt kết quả thiết thực, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn và các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều phối và triển khai các hoạt động tình nguyện. Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi; chú trọng trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực và xâm hại trẻ em; tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển toàn diện….

tp-c_d.jpg
Tuổi trẻ Gia Lai ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026. Ảnh: Trương Định.
tp-c_img-2952.jpg
Tỉnh Đoàn Gia Lai xác lập 11 chỉ tiêu đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026.
tp-c_img-3021.jpg
tp-c_img-3029.jpg
tp-c_img-3034.jpg
tp-c_img-3046.jpg
Nhiều phần quà được trao tặng tại chương trình cho người dân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
tp-c_img-2992.jpg
tp-c_img-2996.jpg
Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026.
tp-c_img-3003.jpg
Dịp này, Tỉnh Đoàn Gia Lai cùng đơn vị đồng hành trao tặng nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
tp-c_img-3009.jpg
Các đơn vị đồng hành cũng trao tặng công trình thanh niên cho Tỉnh Đoàn Gia Lai.
tp-c_me-vnah.jpg
Tỉnh Đoàn Gia Lai thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cam (phường Quy Nhơn).
tp-c_z7859105711716-9eddc5f7c523682570607192f88b4410-9378.jpg
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai đến tận nhà hỗ trợ cài đặt ứng dụng, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phổ cập kỹ năng số cho người dân.
Trương Định
#Gia Lai #chiến dịch hè 2026 #tuổi trẻ Gia Lai #tuyên phong chuyển đổi số #trách nhiệm cộng đồng #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 #Tỉnh Đoàn Gia Lai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe