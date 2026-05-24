Khánh thành công trình 'Hàng cây thanh niên'

Diệu Nhi

TPO - Trong khuôn khổ Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đoàn công tác số 3 của Trung ương Đoàn đã khánh thành công trình “Hàng cây thanh niên” tại khu vực Trường THCS Lạc Quới, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Tham gia đoàn công tác số 3, có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam.

Tại khu vực Trường THCS Lạc Quới, xã Ba Chúc, đoàn công tác T.Ư Đoàn cùng đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên đã trồng những cây kèn hồng đầu tiên, gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan học đường xanh, sạch, đẹp.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn khánh thành công trình "Hàng cây thanh niên".
Đoàn công tác, đoàn viên, thanh niên trồng cây tại khu vực Trường THCS Lạc Quới.

Công trình “Hàng cây thanh niên” không chỉ góp phần tạo thêm bóng mát, điểm nhấn cảnh quan cho Trường THCS Lạc Quới, mà còn là hoạt động giáo dục ý thức sống xanh, yêu thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng cho học sinh. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là một mầm xanh của niềm tin, của tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng tươi đẹp.

Việc lựa chọn cây kèn hồng để trồng trong khu vực trường học cũng mang nhiều ý nghĩa. Khi nở hoa, những tán kèn hồng sẽ tạo nên không gian rực rỡ, gần gũi, góp phần làm đẹp thêm môi trường học tập của các em học sinh. Đây cũng là hình ảnh biểu trưng cho sức sống trẻ trung, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động trồng cây xanh trong khuôn khổ Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè﻿ và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ phong trào trồng cây, chăm sóc cây xanh, xây dựng trường học thân thiện, đồng thời khơi dậy trong đoàn viên, thanh thiếu nhi ý thức gìn giữ môi trường sống từ những hành động cụ thể, thiết thực.

Sau khi được bàn giao, công trình “Hàng cây thanh niên” sẽ tiếp tục được các đơn vị, nhà trường, đoàn viên, thanh niên và học sinh duy trì, chăm sóc thường xuyên.

Việc chăm sóc cây xanh sẽ được gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tạo thành hoạt động định kỳ, thiết thực nhằm giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống xanh trong trường học và cộng đồng dân cư.

#Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè #Tháng hành động vì trẻ em #Trung ương Đoàn #Hàng cây thanh niên #tỉnh An Giang #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè

