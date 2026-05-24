Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lâm Đồng tôn vinh những người trẻ 'giữ lửa' trong nhà máy, xí nghiệp

Thái Lâm

TPO - Tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tuyên dương 5 gương mặt trẻ tiêu biểu, lan tỏa tinh thần cống hiến, trách nhiệm và khát vọng của lực lượng lao động trẻ trong thời kỳ mới.

Ngày 24/5, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 gắn với tuyên dương thanh niên công nhân tiêu biểu và triển khai Đề án 938 trong tổ chức Đoàn.

tp-c_z7859709010223-8200848064f3497c071a64b73e7407f6.jpg
Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tuyên dương 5 gương thanh niên công nhân tiêu biểu.
tp-c_z7859709018501-fe0b99f96a5790144b3b987ae886480b.jpg
tp-c_z7859708980157-84601c92133b8cc26b77553f199a835a.jpg
Trao quà 20 phần quà cho đoàn viên, thanh niên khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tuyên dương, trao Bằng khen cho 5 gương thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2026 thuộc Đoàn cơ sở Công ty TNHH May Thuận Tiến. Đồng thời, trao 20 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi là con em thanh niên công nhân.

Ngày hội còn tổ chức chuyên đề tuyên truyền về Đề án 938 dành cho đoàn viên, đặc biệt là nữ thanh niên công nhân với nhiều nội dung thiết thực như bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Qua đó góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử an toàn trong đời sống số.

Trước đó, anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho 10 thanh niên công nhân tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để người lao động trẻ yên tâm lao động, sản xuất.

tp-c_z7859709039871-a7c5f2b5653153e9879e3123a69609fb.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao quà cho 10 thanh niên công nhân.

Mới đây, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với 1 chương trình và 4 chiến dịch gồm: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Với tinh thần hành động “Ở dân thương - Làm dân tin - Đi dân nhớ”, tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò xung kích thông qua các công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn.

Thái Lâm
#Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 #tôn vinh #Lâm Đồng #tuyên dương #Tỉnh Đoàn Lâm Đồng #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe