Lâm Đồng tôn vinh những người trẻ 'giữ lửa' trong nhà máy, xí nghiệp

TPO - Tại Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tuyên dương 5 gương mặt trẻ tiêu biểu, lan tỏa tinh thần cống hiến, trách nhiệm và khát vọng của lực lượng lao động trẻ trong thời kỳ mới.

Ngày 24/5, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 gắn với tuyên dương thanh niên công nhân tiêu biểu và triển khai Đề án 938 trong tổ chức Đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tuyên dương, trao Bằng khen cho 5 gương thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2026 thuộc Đoàn cơ sở Công ty TNHH May Thuận Tiến. Đồng thời, trao 20 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi là con em thanh niên công nhân.

Ngày hội còn tổ chức chuyên đề tuyên truyền về Đề án 938 dành cho đoàn viên, đặc biệt là nữ thanh niên công nhân với nhiều nội dung thiết thực như bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Qua đó góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử an toàn trong đời sống số.

Trước đó, anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho 10 thanh niên công nhân tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để người lao động trẻ yên tâm lao động, sản xuất.

Mới đây, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với 1 chương trình và 4 chiến dịch gồm: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Với tinh thần hành động “Ở dân thương - Làm dân tin - Đi dân nhớ”, tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò xung kích thông qua các công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn.