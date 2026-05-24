Nam sinh Hưng Yên lập ‘đỉnh’ tổng điểm trận tháng, giành vòng nguyệt quế Olympia 26

TPO - Nam sinh Hưng Yên Nguyễn Huy Quang Minh đã thi đấu xuất thần tại trận tháng 1 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26. Cậu có màn giải đáp chính xác ẩn số chướng ngại vật khi chưa có bất kỳ gợi ý nào được lật mở, gần đạt điểm tuyệt đối khi tăng tốc… để góp phần tạo kỷ lục tổng điểm trận thi tháng cao nhất ở Olympia 26.

Trận thi tháng 1, quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với bốn nhà leo núi tranh tài đến từ trường THPT chuyên, gồm: Trương Khánh Huy (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Trần Khánh Ngọc (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Lâm Đồng) và Nguyễn Diệu Anh (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Quang Minh tạo được ưu thế dẫn đầu với 65 điểm, tiếp đến Diệu Anh 55 điểm, Khánh Ngọc 35 điểm, Khánh Huy 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) là tổ chức quốc tế tập hợp nghị viện các quốc gia có chủ quyền, được thành lập năm 1889. Hiện nay, cơ quan nào của nước ta là thành viên của tổ chức này?

Câu hỏi hàng ngang đầu tiên vừa xuất hiện, bất ngờ có tín hiệu chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật từ Quang Minh.

Trước phần nhấn chuông bất ngờ của nam sinh Hưng Yên, MC Khánh Vy bày tỏ: Có thể nói, chúng tôi còn chưa kịp làm gì trong phần thi vượt chướng ngại vật này thì đã nghe thấy tiếng chuông của Quang Minh.

Quang Minh đưa ra đáp án ẩn số chướng ngại vật là “Hiến pháp”, trên cơ sở đáp án câu hỏi hàng ngang đầu tiên (Quốc hội - nv).

Sự tự tin và nhanh nhạy này đã giúp nam sinh Hưng Yên gia tăng cách biệt điểm số với những người cùng chơi; đồng thời, khép lại phần thi thứ hai.

Phần thi Tăng tốc, Quang Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi liên tiếp đưa ra đáp án chính xác và nhanh nhất, để ghi thêm 150 điểm.

Qua bốn câu hỏi bứt tốc, Quang Minh dẫn đầu với 275 điểm, Diệu Anh 115 điểm, Khánh Ngọc 105 điểm và Khánh Huy 100 điểm.

Phần thi Về đích, Quang Minh lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm. Cậu để mất điểm ở câu hỏi 30 điểm vào tay Khánh Huy, nhưng kịp ghi điểm ở câu cuối. Quang Minh về vị trí với 265 điểm.

Tiếp đó, Quang Minh đã giành được thêm điểm số từ lượt thi của Khánh Huy, Diệu Anh và Khánh Ngọc.

Kết quả chung cuộc trận thi tháng 1 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26, Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) giành vòng nguyệt quế với 345 điểm. Đây là tổng điểm cao nhất mà một thí sinh giành được trong trận thi tháng ở Đường lên đỉnh Olympia 26 (tính đến thời điểm này).

Nguyễn Diệu Anh (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội) về Nhì với 165 điểm. Cùng về thứ ba, Trương Khánh Huy (THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Phòng) 130 điểm và Trần Khánh Ngọc (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Lâm Đồng) 95 điểm.

