Thanh niên với phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết

TPO - Sáng 24/5, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị xã Sìn Hồ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với tổ chức Plan vùng Lai Châu tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thanh niên với phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết” trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2026.

Thường trực Tỉnh Đoàn Lai Châu chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các đại biểu đã tham luận và chia sẻ về các nội dung: Kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, vai trò của người uy tín, tổ chức Đoàn... trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu cũng chia sẻ những câu chuyện thực tế, phân tích hệ lụy của tảo hôn đối với sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số, đời sống kinh tế và tương lai của thanh thiếu niên vùng cao…

Hội thảo đã góp phần làm rõ thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, cấp ủy, chính quyền, gia đình và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên và Nhân dân các dân tộc ở Lai Châu. Các tham luận được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn cơ sở, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các chuyên gia, cán bộ làm công tác thực tiễn cũng như những người trực tiếp trải qua hệ lụy của tảo hôn.

Các tiết mục về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết được dàn dựng tại chương trình.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, giải pháp thiết thực đã được chia sẻ tại Hội thảo, góp phần cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.

