Trung ương Đoàn ra quân Ngày chủ nhật xanh toàn quốc năm 2026

TPO - Ngày 24/5, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ II năm 2026 với sự tham gia của 1.000 đoàn viên thanh niên.
Ngay sau Lễ phát động, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã khánh thành và bàn giao công trình Khu thể thao cho sinh viên và trồng cây xanh tại Khu KTX Sinh viên phía Tây TP. Đà Nẵng.
Tham gia khánh thành tuyến đường điện bằng năng lượng mặt trời Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang), Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp tục chung tay cùng địa phương, triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, trao tặng mô hình “Vườn ươm thanh niên” và công trình “Đường cờ Tổ quốc”, khai giảng lớp dạy bơi miễn phí, tập huấn phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, tập huấn kỹ năng tiêu thụ sản phẩm địa phương cho thanh niên trên nền tảng mạng xã hội...