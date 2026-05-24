Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Trung ương Đoàn ra quân Ngày chủ nhật xanh toàn quốc năm 2026

Giang Thanh

TPO - Ngày 24/5, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ II năm 2026 với sự tham gia của 1.000 đoàn viên thanh niên.

tp-trung-uong-doan-chu-nhat-xanh.jpg
Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn﻿ trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên vừa qua, tuổi trẻ cả nước đã trồng trên 5,6 triệu cây xanh; tổ chức hơn 11.000 Ngày chủ nhật xanh toàn quốc; thành lập trên 4,6 nghìn đội hình thanh niên bảo vệ môi trường; hiện thực hóa hơn 3,9 nghìn sáng kiến, ý tưởng sáng tạo xanh; cải tạo 4,2 nghìn điểm đen ô nhiễm môi trường; triển khai 500 mô hình vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế... Ảnh: Giang Thanh
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-1.jpg
Theo anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, trước các yêu cầu phát triển xanh, bền vững, thanh niên cần tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để bảo vệ môi trường, từ xây dựng các bản đồ các điểm đen ô nhiễm, quản lý dữ liệu rác thải cho đến phát triển các giải pháp công nghệ xanh phục vụ cộng đồng.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-2.jpg
“Mỗi hành động ngày hôm nay, rất đơn giản, từ nhặt một mẩu rác, trồng một cây xanh, khơi thông một dòng kênh, đến sáng tạo các giải pháp công nghệ xanh đều là minh chứng sống động cho trách nhiệm của tuổi trẻ với thế hệ mai sau, với tương lai của đất nước”, anh Lâm nói.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-7.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn cũng phát động 100% các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động làm sạch môi trường, xóa bỏ các điểm đen ô nhiễm, cải tạo cảnh quan và xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp tại cộng đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình xanh hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, cổ vũ lối sống xanh, tiêu dùng bền vững﻿; huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-3.jpg
Trong chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn﻿ đã trao tặng 30 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 20 suất quà cho các gia đình chính sách.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-15.jpg
Đồng thời, trao tặng các công trình an sinh xã hội gồm: nguồn lực tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, mô hình phân loại rác thải nhựa, mô hình vườn ươm thanh niên, mô hình tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-9.jpg
Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay được triển khai từ tháng 5/2026 đến hết tháng 9/2026.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-8.jpg
8 đội hình Thanh niên tình nguyện hè cấp thành phố được triển khai, là lực lượng nòng cốt triển khai các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-6.jpg
Đà Nẵng đặt ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong Chiến dịch, như: trồng mới ít nhất 200.000 cây xanh; sửa chữa ít nhất 5.000 m, làm mới ít nhất 2.000 m đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 1.000 ý tưởng, sáng kiến; mỗi xã, phường có ít nhất 1 đội hình “Bình dân học vụ số”; tổ chức 350 lớp dạy bơi miễn phí....
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-5.jpg
Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao tặng công trình “Đường cờ Tổ quốc”, công trình “Thắp sáng vùng biên”, 10 mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn, công trình số hóa di tích lịch sử, học bổng dành cho thiếu nhi và quà tặng các gia đình chính sách. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Thành Đoàn – Hội đồng Đội thành phố trao tặng 2 công trình “Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội” với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-12.jpg
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-10.jpg
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-13.jpg
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-14.jpg
Ngay sau Lễ phát động, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã khánh thành và bàn giao công trình Khu thể thao cho sinh viên và trồng cây xanh tại Khu KTX Sinh viên phía Tây TP. Đà Nẵng.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-16.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn cũng trao tặng mô hình phân loại rác tại nguồn cho phường Hòa Khánh. Đồng thời, các tình nguyện viên trên địa bàn ra quân dọn vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen rác thải trên địa bàn phường.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-17.jpg
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-18.jpg
Tham gia khánh thành tuyến đường điện bằng năng lượng mặt trời Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang), Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn lực lượng đoàn viên thanh niên tiếp tục chung tay cùng địa phương, triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-21.jpg
tp-tu-doan-chu-nhat-xanh-19.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, trao tặng mô hình “Vườn ươm thanh niên” và công trình “Đường cờ Tổ quốc”, khai giảng lớp dạy bơi miễn phí, tập huấn phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, tập huấn kỹ năng tiêu thụ sản phẩm địa phương cho thanh niên trên nền tảng mạng xã hội...
Giang Thanh
#Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2026 #phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” #Trung ương Đoàn #Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm #đội hình thanh niên tình nguyện #Thành đoàn Đà Nẵng #đoàn viên thanh niên #lối sống xanh #tiêu dùng bền vững #làm sạch môi trường #xóa bỏ các điểm đen ô nhiễm #cải tạo cảnh quan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe