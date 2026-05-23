Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin về trường hợp bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế

Việt Linh

TPO - Cơ quan thuế khuyến nghị người dân chủ động tra cứu tình trạng nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh trên cổng thông tin điện tử ngành thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile. Trường hợp nợ thuế thông thường phải qua khoảng 120 ngày cảnh báo, trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh có thể kéo dài gần 200 ngày trước khi bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Tại Nghị định 49/2025/NĐ-CP, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Quản lý thuế được áp dụng với 4 nhóm đối tượng.

Thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày.

Thứ hai, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Thứ ba, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế quá hạn và sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhưng vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thứ tư, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam có khoản nợ thuế quá hạn nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

1778682097441.png
Người nộp thuế truy cập địa chỉ tra cứu tại https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc﻿

Trao đổi với PV Tiền Phong về quy trình tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế - cho biết, khi người nộp thuế phát sinh khoản nợ quá hạn, từ ngày đầu tiên đến trước mốc 90 ngày, cơ quan thuế liên tục gửi nhiều thông báo nhắc nhở, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sau khi nợ quá hạn trên 90 ngày, cơ quan thuế mới ban hành quyết định cưỡng chế, tiếp đó là thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Thông báo này, ghi rõ số tiền thuế còn nợ, thông tin của cơ quan thuế quản lý khoản nợ thuế. Tiếp đó 30 ngày kể từ khi gửi thông báo, nếu người nộp thuế không liên hệ, không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

“Có thể hiểu, người nộp thuế có khoảng 120 ngày, tương đương khoảng 4 tháng kể từ thời điểm quá hạn nộp thuế để nhận được các cảnh báo và chủ động thực hiện nghĩa vụ của mình”, ông Huy nói.

Người nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh (1).png
Trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo trước 30 ngày đến người nộp thuế qua tài khoản thuế điện tử.

Đối với trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, quy trình xử lý còn kéo dài hơn. Về nguyên tắc, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù số tiền nhỏ, người nộp thuế vẫn thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau khi đã được thông báo.

Sau khi cùng các cơ quan có thẩm quyền, xác minh doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế mới thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh, tiếp tục các bước xử lý nợ thuế và cưỡng chế theo quy định, quy trình 120 ngày như trên. "Như vậy, có rất nhiều thời gian để người đại diện doanh nghiệp chủ động xử lý”, ông Huy cho biết.

Lãnh đạo Ban Nghiệp vụ thuế cũng khuyến nghị người dân chủ động tra cứu thông tin doanh nghiệp bằng căn cước công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra xem có bị lợi dụng thông tin cá nhân hay không. Tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế, hoặc qua ứng dụng eTax Mobile.

Việt Linh
#nợ thuế #tạm hoãn xuất cảnh #thuế điện tử #tra cứu thuế #eTax Mobile #quản lý thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe