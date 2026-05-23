Thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành theo phương án mới từ ngày 24/5

TPO - Từ ngày 24/5, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức áp dụng phương án thu phí mới nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu. Tài xế cần đặc biệt lưu ý các quy định về việc ghi nhận thông tin đầu vào và thời gian lưu thông trên tuyến.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đối với các phương tiện không có thông tin đầu vào trên hệ thống, giao dịch thu phí một lần (OTC) sẽ được tạo tại các làn thu phí đầu ra, thuộc cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Trường hợp phương tiện đã có thông tin đầu vào nhưng sau khoảng 3 giờ (hoặc tùy điều kiện thực tế) chưa ghi nhận dữ liệu đầu ra, hệ thống sẽ tự động tính và thu phí với điểm ra được xác định tại nút giao kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Để bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được giao nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn giao thông, bố trí làn thu phí đầu ra riêng biệt cho xe từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe lưu thông khu vực gần nút giao Long Thành. Ảnh: BXD.

Trước đó, ngày 18/5, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài 54 km) đã chính thức thông xe toàn tuyến sau khi dự án thành phần 1 được chấp thuận khai thác tạm. Trong giai đoạn đầu, tuyến chỉ phục vụ ô tô dưới 9 chỗ với vận tốc 60-80 km/h. Việc mở nút giao Long Thành và áp dụng phương án này sẽ giúp người dân từ TPHCM đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuận lợi hơn rất nhiều, khắc phục tình trạng bất tiện trước đó khi nút giao Bưng Môn bị đóng và xe từ Đồng Nai chỉ có thể đi vào từ nút Võ Nguyên Giáp.

Bên cạnh phương án tổ chức lại trạm thu phí phía Nam, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa trình Bộ Xây dựng phương án thu phí đối với 13 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025. Mức thu sẽ được tính dựa trên quãng đường lưu thông thực tế của phương tiện.

Cụ thể, có 12 đoạn tuyến được đề xuất thu phí với mức thấp nhất là 900 đồng/km, bao gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau. Nguyên nhân của mức giá này là do các tuyến được xây dựng với quy mô 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Luật Đường bộ.

Riêng tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan được áp dụng mức thu 1.300 đồng/km do đạt tiêu chuẩn 4 làn xe và có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Về đối tượng thu phí, mức phí sẽ thay đổi theo từng nhóm xe: Nhóm 1 (thấp nhất) bao gồm ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt công cộng; trong khi nhóm 5 (cao nhất) áp dụng cho xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở container 40 feet.

Hiện tại, các đoạn cao tốc Bắc - Nam kể trên đã được thông xe, đưa vào khai thác nhưng chưa thu phí. Các ban quản lý dự án đã hoàn tất đầu tư xây dựng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên từng đoạn tuyến...