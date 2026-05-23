Đề xuất tăng phí đỗ xe tại Hà Nội: Thế giới đang làm như thế nào?

TPO - Đề xuất tăng phí đỗ xe tại Hà Nội phản ánh áp lực hạ tầng ngày càng lớn. Kinh nghiệm từ Tokyo đến Amsterdam cho thấy nhiều đô thị đang chuyển từ mở rộng bãi đỗ sang quản lý thông minh và kiểm soát nhu cầu sở hữu phương tiện.

UBND TP. Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo sửa đổi quy định về mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phục vụ hoạt động trông giữ phương tiện.

Theo đề xuất, mức phí trông giữ ô tô tại 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi như Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng... dự kiến tăng lên 400.000 đồng/m2/tháng, cao gấp 1,6 lần mức hiện hành. Đối với xe máy và xe đạp, mức thu đề xuất là 220.000 đồng/m2/tháng, tăng khoảng 1,63 lần.

Theo Intertraffic, không chỉ Hà Nội mà không ít thành phố trên thế giới đã và đang đưa ra lời giải cho bài toán đỗ xe.

Tại châu Âu, các thành phố đang có những bước tiến mạnh mẽ để giảm sự phụ thuộc vào ô tô. Điển hình như Amsterdam (Hà Lan), chính quyền áp dụng phí đỗ xe ở hầu hết mọi nơi. Người dân muốn đỗ xe phải mua giấy phép với giá có thể lên tới 270 euro (gần 8,3 triệu đồng) và danh sách chờ kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Nhờ chính sách gắt gao này, thành phố đã giảm được 20% tắc nghẽn ở vùng lõi và hồi sinh không gian công cộng thành phố vui chơi cho người đi bộ, xe đạp.

Paris (Pháp) dự kiến sẽ loại bỏ tới 70.000 chỗ đậu xe trên mặt đất để nhường chỗ cho cây xanh, chỗ đậu xe đạp, làn đường cho xe điện và người khuyết tật. Copenhagen (Đan Mạch) và Brussels (Bỉ) cũng áp dụng mức phí đỗ xe trung tâm rất cao, liên tục giảm bớt chỗ đỗ xe trên đường phố để khuyến khích các hình thức di chuyển xanh, ít phát thải.

Tại Berlin (Đức), từ những năm 1990, thành phố đã mạnh dạn bãi bỏ quy định về số lượng chỗ đậu xe tối thiểu tại các khu dân cư, giúp giảm đáng kể tình trạng đỗ xe tràn lan trên phố.

Ở châu Á, CNA cho biết, Nhật Bản đã áp dụng một triết lý quản lý tận gốc bằng chính sách “proof-of-parking” (chứng minh có chỗ đỗ xe) đã tồn tại từ năm 1962. Bất cứ ai muốn đăng ký ô tô đều phải có chứng nhận của cảnh sát về việc đã có chỗ đỗ xe cố định trong bán kính tối đa 2km tính từ nhà. Cảnh sát sẽ kiểm tra tận nơi hoặc yêu cầu hợp đồng thuê chỗ đỗ rõ ràng. Mọi hành vi đỗ xe qua đêm trên đường phố đều bị coi là bất hợp pháp và sẽ bị xử phạt nặng, qua đó triệt tiêu các thủ đoạn lách luật hay tham nhũng.

Tháp đỗ xe cao tầng tự động tại Nhật Bản. Ảnh: Flickr.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cho phép giá đỗ xe vận hành tự do theo thị trường. Khắp các ngõ ngách là sự xuất hiện của hệ thống bãi đỗ tự phục vụ siêu nhỏ chứa khoảng 2-3 xe, tự động khóa bánh và thanh toán linh hoạt qua thẻ tín dụng, ví điện tử. Tại các khu đô thị chật hẹp, những tháp đỗ xe cao tầng tự động dùng máy tính để xếp xe như "giải bài toán" có thể chứa hàng trăm phương tiện. Đi kèm với đó là mức phí rất cao, có thể lên tới 30.000 - 50.000 yên/tháng (tương đương 5-8,3 triệu đồng/tháng) cho việc đỗ xe hằng tháng tại trung tâm Tokyo.

Nhiều chuyên gia nhận định, với tốc độ bùng nổ phương tiện cá nhân vượt xa hạ tầng tại Hà Nội và TPHCM hiện nay, các biện pháp quản lý chặt chẽ như chứng minh có chỗ đỗ xe sẽ là xu hướng tất yếu...