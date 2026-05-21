Phát lộ nhiều sai sót tại dự án số hóa Cà Mau

TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ ra nhiều sai sót tại dự án kho lưu trữ và dự án số hóa tài liệu lưu trữ do UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ) làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án số hóa tài liệu bị đề nghị truy thu do nghiệm thu số trang thực tế ít hơn dự toán.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành kết luận thanh tra 2 dự án do UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư, gồm công trình kho lưu trữ và dự án số hóa tài liệu lưu trữ.

Theo kết luận thanh tra, công trình kho lưu trữ huyện Vĩnh Lợi (cũ) được phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 2/2025, với tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng. Đến ngày 18/4/2025, công trình dừng thi công, do chủ trương không tổ chức cấp huyện. Thanh tra kiến nghị sớm chuyển đổi công năng toà nhà để tránh lãng phí.

Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ ra nhiều sai sót trong đầu tư số hoá của UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ).

Đối với dự án số hóa tài liệu lưu trữ có tổng mức đầu tư hơn 18,8 tỷ đồng, UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ) ban hành quyết định chủ trương đầu tư tháng 5/2025, nhằm số hóa tài liệu trước khi kết thúc hoạt động cấp huyện và sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thanh tra chỉ ra, nhà thầu thực hiện số hóa hơn 2,4 triệu trang tài liệu chỉ trong 4 ngày (23-26/6/2025). Tuy nhiên, nghiệm thu số trang thực tế ít hơn số trang của dự toán được duyệt.

Từ các sai sót trên, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị thu hồi hơn 97 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước do thanh, quyết toán không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị rút kinh nghiệm đối với ông Trần Anh Thi - nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (cũ), nay là Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi, do chưa báo cáo kịp thời việc rà soát các công trình, dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

​