TPHCM: Đề xuất lắp trạm cân, camera ở khu xử lý chất thải Tóc Tiên

TPO - Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên là nơi tiếp nhận xử lý nhiều loại chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại trên địa bàn TPHCM. Đây cũng là khu vực nhận nhiều ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ngày 21/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng đại diện một số sở, ban ngành đã kiểm tra thực tế tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (xã Châu Pha, TPHCM). Đoàn công tác kiểm tra quy trình vận hành, xử lý rác thải và chất thải tại khu xử lý cũng như tại Công ty TNHH Kbec Vina.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh khảo sát tại khu xử lý chất thải Công ty TNHH Kbec Vina

Tại buổi làm việc diễn ra sau đó, ông Phan Minh Hợp - Chủ tịch UBND xã Châu Pha - kiến nghị UBND TPHCM sớm ban hành quy chế hoặc mô hình quản lý Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, trong đó làm rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp và phân định trách nhiệm giữa các sở, ban ngành và địa phương trong quản lý môi trường, đất đai, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, lãnh đạo xã Châu Pha đề xuất lắp đặt hệ thống trạm cân, camera giám sát để theo dõi toàn bộ khối lượng chất thải được thu gom, vận chuyển và xử lý tại khu vực này, đặc biệt là lượng rác sinh hoạt từ các địa phương đưa về xử lý.

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha kiến nghị tại buổi làm việc.

Đối với khí thải, địa phương đề xuất kiểm tra lại vị trí, chiều cao các ống khói để đánh giá đúng khả năng phát tán khí thải, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Liên quan vấn đề nước thải, chính quyền địa phương kiến nghị cần có giải pháp công nghệ nhằm kiểm soát triệt để việc xả thải ra môi trường; rà soát việc đấu nối, chuyển giao nước thải của các nhà máy trong khu xử lý, nhất là lượng nước thải phát sinh từ Công ty TNHH Kbec Vina.

Bên cạnh đó, xã Châu Pha cũng kiến nghị rà soát các trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đất đai như quyết định giao đất, cho thuê đất; đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các sở, ban ngành khẩn trương rà soát lại toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động tại khu xử lý. Doanh nghiệp nào đã hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp nào chưa hoàn thiện thì phải hướng dẫn hoàn tất theo đúng quy định. Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, sức khỏe người dân và xử lý dứt điểm các phản ánh liên quan ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng

Khu xử lý chất thải Công ty TNHH Kbec Vina.

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên là một trong những khu xử lý rác thải lớn, quan trọng của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, tiếp nhận xử lý nhiều loại chất thải như rác sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và các loại chất thải khác.

Nhiều năm qua, người dân xã Châu Pha liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường quanh khu vực này. Đặc biệt, suối Giao Kèo chảy qua khu vực thường xuyên xuất hiện tình trạng nước đen, bốc mùi hôi, nhất là vào mùa mưa khi nước thải từ nhiều nơi đổ về khiến người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe và đời sống sinh hoạt.

Đáng lưu ý, từ năm 2023, Công ty TNHH Kbec Vina đã nhiều lần bị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ xử phạt số tiền hơn 4 tỷ đồng vì xả thải trái phép ra môi trường.

