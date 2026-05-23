Lãnh đạo Thế giới Di động bán ra hàng triệu cổ phiếu

TPO - Ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về 0,11% vốn điều lệ.

Tuần qua, VN-Index giảm 44,47 điểm xuống còn 1.877,13 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trung bình trên sàn HoSE đạt 913 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 27.075 tỷ đồng/phiên. Ngược lại, HNX-Index tăng 10,09 điểm lên mức 267,51 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên với 265,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 6.220 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 1,16 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 133 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 5,66 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 30 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 18-22/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 261 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 6.323 tỷ đồng.

Bán 2 triệu cổ phiếu MWG

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) - đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về 0,11% vốn điều lệ.

Ngày 29/4, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 541.366 cổ phiếu MWG giảm sở hữu về 4,96% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn. Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 461.366 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 200.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 120.000 cổ phiếu.

Cũng liên quan đến MWG, Điện Máy Xanh sẽ chào bán hơn 179 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 16,3% vốn điều lệ hiện tại, với mức giá dự kiến 80.000 đồng/cổ phiếu. Tính trên số lượng đang lưu hành hơn 1,1 tỷ cổ phiếu, Điện Máy Xanh được định giá khoảng 88.000 tỷ đồng, tương ứng 3,38 tỷ USD trước thềm IPO.

Điện Máy Xanh hiện có 1.101.283.500 cổ phiếu đang lưu hành và dự kiến phát hành thêm 179.500.400 cổ phiếu trong đợt IPO, nâng tổng số lượng sau phát hành lên 1.280.783.900 cổ phiếu.

Sau IPO, vốn hoá Điện Máy Xanh dự kiến đạt hơn 102.460 tỷ đồng, tương đương gần 3,94 tỷ USD, nằm trong top vốn hóa lớn khi niêm yết trên HoSE. Đây được xem là thương vụ IPO quy mô lớn hiếm hoi không thuộc ngành tài chính, bất động sản trong làn sóng IPO năm 2025 2026.

Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán là 14.360 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn với các tổ chức tín dụng nhằm tối ưu nguồn vốn.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Quang Minh Khánh - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) - đã mua 260.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, đạt tỷ lệ 26% tổng đăng ký để nâng sở hữu lên 1,76% vốn điều lệ.

Lý giải việc đăng ký mà không mua hết, ông Khánh cho biết do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Tuy nhiên trên thực tế, từ ngày 22/1-19/5, cổ phiếu NDN đã giảm hơn 8%, từ 11.900 đồng/cổ phiếu về 10.900 đồng/cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG), tổ chức liên quan bà Hồ Thị Thu Hiền - uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP) đăng ký bán toàn bộ 19.314.627 cổ phiếu SGP, giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/5 - 23/6.

Trước đó, VietinBank liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu SGP nhưng kết quả bán ra không đáng kể. Lần gần nhất, từ ngày 2/3-31/3, VietinBank đã đăng ký bán 19.341.127 cổ phiếu nhưng kết thúc chỉ bán ra 26.500 cổ phiếu. Từ ngày 13/4-12/5, CTG đăng ký bán toàn bộ hơn 19,3 triệu cổ phiếu nhưng không bán được cổ phiếu nào.

Hạn chế giao dịch DGC, hủy niêm yết VNE

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) chuyển cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vào diện hạn chế giao dịch, chỉ giao dịch phiên chiều ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Lý do: Hóa chất Đức Giang chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, HoSE đã chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, hiệu lực từ ngày 13/5. Lý do Hóa chất Đức Giang chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 30 ngày.

Phía Hóa chất Đức Giang cho biết, ngày 8/5, Hội đồng quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Đến ngày 11/5, công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán.

Tương tự, HoSE cũng có công văn gửi Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã chứng khoán: VNE) thông báo cổ phiếu công ty vào diện bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Thông báo nêu, ngày 15/5, HoSE nhận được báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2025 của VNE. Trong đó, ý kiến của đơn vị kiểm toán tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025 là ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Hiện tại, báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của VNE năm 2023 và năm 2024 đang tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo HoSE, tổ chức kiểm toán đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của VNE trong 3 năm liên tiếp (năm 2023, 2024 và năm 2025). Căn cứ theo quy định, cổ phiếu VNE đã rơi vào trường hợp hủy bỏ niêm yết bắt buộc.