MyTV của VNPT được vinh danh tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026

Ngày 21/5/2026, dịch vụ MyTV của Tập đoàn VNPT được vinh danh tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026 với hai hạng mục gồm End-to-End IPTV Solution dành cho giải pháp MyTV B2B và OTT and IPTV Program Automation dành cho hệ thống AI ứng dụng trong quy trình sản xuất nội dung số.

MyTV B2B: Đẩy mạnh hệ sinh thái IPTV cho doanh nghiệp

Ở hạng mục IPTV, MyTV B2B được đánh giá cao nhờ khả năng triển khai linh hoạt cho khối khách sạn, resort, bệnh viện và doanh nghiệp. Thay vì chỉ dừng ở một dịch vụ truyền hình thông thường, nền tảng này được phát triển theo hướng hệ sinh thái quản trị tập trung, cho phép doanh nghiệp quản lý nội dung, giao diện và dịch vụ trên nhiều địa điểm thông qua cùng một nền tảng vận hành.

Thông qua việc tích hợp với hệ thống quản lý lưu trú (PMS), doanh nghiệp có thể cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng ngay trên màn hình TV như hiển thị thông điệp chào mừng, hỗ trợ đa ngôn ngữ, đồng bộ thông tin dịch vụ hoặc cập nhật các tiện ích theo thời gian thực. Đây được xem là xu hướng đang được nhiều đơn vị lưu trú ưu tiên trong bối cảnh trải nghiệm số ngày càng trở thành tiêu chí cạnh tranh quan trọng.

Một trong những yếu tố giúp MyTV Hospitality mở rộng khả năng triển khai là tính tương thích với nhiều mô hình hạ tầng khác nhau như multicast, OTT hay hybrid, đồng thời hỗ trợ trực tiếp trên các dòng Hospitality TV phổ biến của Samsung, LG và Android TV. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai mà không cần thay đổi lớn về hạ tầng công nghệ hiện có.

Theo VNPT, giải pháp MyTV Hospitality hiện đã được triển khai tại 34 tỉnh thành trên cả nước, phục vụ đa dạng mô hình lưu trú và doanh nghiệp dịch vụ.

AI trở thành nền tảng vận hành trong sản xuất nội dung số

Ở hạng mục OTT and IPTV Program Automation, hội đồng giải thưởng ghi nhận hệ thống MyTV AI for Content Production – bộ giải pháp ứng dụng AI trong toàn bộ quy trình xử lý và vận hành nội dung số.

Khác với cách ứng dụng AI theo từng tác vụ riêng lẻ, hệ thống của MyTV được phát triển theo hướng đồng bộ hóa quy trình sản xuất. Các khâu như kiểm duyệt nội dung, tạo phụ đề, lồng tiếng hay tạo highlight đều được xử lý trong cùng một pipeline vận hành, giúp tối ưu tốc độ xử lý và giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công.

Hiện hệ thống AI của MyTV gồm 4 nhóm công nghệ chính:

AI Highlight tự động nhận diện các phân đoạn nổi bật để tạo clip ngắn và trailer

AI Subtitle hỗ trợ tạo phụ đề đồng bộ theo thời gian thực

AI Voice ứng dụng công nghệ ASR và TTS để bản địa hóa nội dung

AI Smart Filter sử dụng thị giác máy tính nhằm hỗ trợ phát hiện nội dung vi phạm hoặc nhạy cảm

Theo số liệu vận hành từ MyTV, việc ứng dụng AI giúp giảm khoảng 40% thời lượng xử lý hậu kỳ, đồng thời rút ngắn khoảng 35% thời gian đưa nội dung lên nền tảng.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên video ngắn, nội dung cá nhân hóa và khả năng cập nhật theo thời gian thực, AI không còn chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ mà đang dần trở thành “hạ tầng vận hành” của các nền tảng truyền hình số. Việc đầu tư vào tự động hóa quy trình sản xuất nội dung cũng được xem là hướng đi giúp các doanh nghiệp truyền hình tối ưu chi phí, tăng tốc độ phân phối và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ra mắt từ năm 2009, MyTV hiện là một trong những nền tảng truyền hình số có hệ sinh thái dịch vụ đa dạng tại Việt Nam, phục vụ đồng thời khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Việc được vinh danh tại Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2026 không chỉ ghi nhận năng lực công nghệ của MyTV mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành truyền hình số Việt Nam: lấy trải nghiệm người dùng và năng lực vận hành làm trọng tâm phát triển.

Asia-Pacific Broadcasting+ Awards là chương trình giải thưởng thường niên trong lĩnh vực truyền hình và phát sóng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tập trung ghi nhận các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng thực tế và hiệu quả vận hành rõ rệt. Việc được xướng tên tại giải thưởng khu vực lần này cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các doanh nghiệp công nghệ Việt trong xu hướng chuyển đổi số ngành truyền hình và nội dung số.