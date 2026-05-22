Gỡ nút thắt vốn cho nông nghiệp

Sáng 22/5 tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp cùng một số cơ quan, tổ chức tổ chức Diễn đàn “Khơi thông dòng vốn cho nông nghiệp: Giải pháp tín dụng an toàn và bền vững cho doanh nghiệp và nông dân”, đồng thời khởi động Chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm doanh nhân, doanh nghiệp ngành nông nghiệp Việt Nam - Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI), ra mắt cổng thông tin điện tử VARI.

Tín dụng an toàn và bền vững cho doanh nghiệp và nông dân

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhấn mạnh nông nghiệp luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn đảm bảo an ninh lương thực, ổn định xã hội và sinh kế cho hàng chục triệu người dân.

Theo ông Hồ Xuân Hùng, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh thương mại gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng cùng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững. Tuy nhiên, vấn đề then chốt hiện nay vẫn là dòng vốn.

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng do thiếu tài sản bảo đảm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, năng lực quản trị tài chính hạn chế, trong khi rủi ro thiên tai, dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao. Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ hay ứng dụng công nghệ cao thường cần nguồn vốn lớn với thời gian đầu tư dài, khả năng thu hồi vốn chậm.

Không chỉ khó khăn về vốn trong nước, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong giao dịch quốc tế. Ban tổ chức dẫn chứng vụ gần 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy năm 2022 có nguy cơ mất quyền kiểm soát chứng từ gốc với tổng kim ngạch hàng hóa lên tới hàng chục triệu USD, hay vụ doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang Pakistan bị đối tác chiếm dụng hàng hóa gây thiệt hại hàng trăm nghìn USD.

Theo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, những vụ việc này cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng trong hỗ trợ doanh nghiệp về thanh toán quốc tế, bảo lãnh tín dụng, xác minh đối tác và phòng ngừa rủi ro thương mại. Tổng hội kỳ vọng ngân hàng không chỉ là nơi cấp tín dụng mà còn là đối tác đồng hành chiến lược của doanh nghiệp và người nông dân.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng Nhà nước và ngành ngân hàng cần có những chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm khơi thông dòng vốn cho nông nghiệp, từ đó thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững.

Khởi động Chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm ngành nông nghiệp Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, toàn thể đại biểu tham dự Diễn đàn đã chứng kiến Lễ khởi động Chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm doanh nhân, doanh nghiệp của ngành nông nghiệp Việt Nam - Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI) và ra mắt Cổng thông tin điện tử www.vari.org.vn>

Theo đó, hiện nay ngành nông nghiệp Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hiện đại, xanh, minh bạch và phát triển bền vững. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng thông tin thiếu minh bạch, hàng hóa kém chất lượng, vi phạm cam kết trong một số lĩnh vực đã ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người nông dân, người tiêu dùng cũng như môi trường hợp tác, đầu tư trong ngành nông nghiệp.

Chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm Doanh nhân, Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp bền vững – Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI) ra đời để nghiên cứu, khảo sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp một cách khoa học, khách quan và minh bạch qua đó giúp người tiêu dùng nói chung, bà con nông dân và các chủ thể kinh tế nói riêng có thể nhận diện được những doanh nghiệp, doanh nhân chân chính, có trách nhiệm và đáng tin cậy để ưu tiên hợp tác và phát triển. Đồng thời, chương trình góp phần nâng cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, tạo ra giá trị cho xã hội;

Lễ khởi động Chương trình Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI) và ra mắt cổng thông tin điện tử của chương trình www.vari.org.vn đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn sẽ tạo ra cho cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp một kênh thông tin truyền thông quảng bá hiệu quả và một môi trường giao lưu kết nối bình đẳng, công bằng, minh bạch và chất lượng.

Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, người nông dân và hệ thống ngân hàng để xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, xanh và hội nhập quốc tế hiệu quả.