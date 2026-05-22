Kinh tế

Chủ tịch tuyên bố trở lại 'đường đua', cổ phiếu VNDirect tăng trần

Việt Linh

TPO - Trong khi VN-Index "bốc hơi" gần 20 điểm, khối ngoại xả hàng kỷ lục, cổ phiếu VNDirect (VND) lại trở thành tâm điểm khi tăng trần với thanh khoản cao nhất 7 tháng. Phát biểu của lãnh đạo VND tại đại hội cổ đông thường niên vừa qua gây chú ý với tuyên bố “comeback” (trở lại) đường đua.

Phiên giao dịch hôm nay (22/5), VN-Index có lúc “rơi tự do” hơn 40 điểm, trước khi hồi phục nhẹ về cuối ngày, nhưng vẫn đóng cửa giảm gần 20 điểm xuống còn 1.877 điểm.

Áp lực bán tiếp tục dồn mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ ba VIC, VHM và VRE. Riêng VIC giảm 1%, VHM mất 3,8% và VRE giảm 3,4%, trở thành yếu tố kéo lùi đáng kể chỉ số. Cùng với đó, nhóm dầu khí và ngân hàng cũng giao dịch kém tích cực khi GAS, BSR, PVD, PLX đồng loạt giảm sâu.

Điểm đáng lo ngại nhất của phiên nằm ở động thái bán ròng dữ dội từ khối ngoại. Trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, mạnh nhất từ giữa tháng 4/2026 đến nay. Áp lực xả tập trung vào hàng loạt bluechip như MSB, VIC, HPG, VHM và MBB khiến tâm lý thị trường thêm thận trọng.

Nhóm chứng khoán đồng loạt tăng giá.

Giữa bức tranh đỏ lửa, nhóm cổ phiếu chứng khoán lại bất ngờ trở thành “điểm nóng” hút tiền. Tâm điểm là cổ phiếu VND khi bật tăng kịch trần 6,7% lên 17.450 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản bùng nổ với hơn 45,4 triệu cổ phiếu được sang tay, cao nhất trong vòng 7 tháng qua. Đáng chú ý, cuối phiên vẫn còn gần 5 triệu cổ phiếu dư mua giá trần.

VNDirect chuẩn bị chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt 5% vào đầu tháng 6, với tổng giá trị chi trả hơn 760 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phát biểu của lãnh đạo tại đại hội cổ đông thường niên cũng phần nào giúp giới đầu tư kỳ vọng vào giai đoạn “comeback” của công ty chứng khoán này. Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương cho biết VNDirect đã phải “đi chậm lại” trong hai năm qua để xử lý hàng loạt vấn đề nội tại liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và sự cố tấn công mạng hồi năm 2024.

Cổ đông lớn nhất của VND là Tập đoàn I.P.A cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý, cổ phiếu IPA tăng gần 9%.

Nhiều mã cùng ngành cũng giao dịch khởi sắc như SHS tăng 3,5%, SSI tăng 1,7%, FTS tăng 3,4% hay VCI tăng 1,6%..

