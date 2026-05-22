Ngân hàng Nhà nước vào cuộc việc tăng lãi suất huy động

TPO - Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại tại nhiều ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực kiểm tra việc triển khai giảm lãi suất trên địa bàn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây vẫn xuất hiện tình trạng một số ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh khu vực phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc về giảm mặt bằng lãi suất, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc triển khai không đúng tinh thần chỉ đạo, các đơn vị phải xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý giám sát tổ chức tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ.

Khảo sát của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho thấy lãi suất tiền gửi thực tế tại quầy hoặc qua các hợp đồng tiền gửi thỏa thuận vẫn cao hơn đáng kể so với mức công bố.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây, nhiều ngân hàng tiếp tục tung ra các chương trình cộng thêm lãi suất, khuyến mại hoặc ưu đãi cho khách gửi tiền nhằm hút dòng vốn. Thậm chí, mức lãi suất 8-9%/năm bắt đầu xuất hiện phổ biến hơn ở các khoản tiền gửi lớn hoặc kỳ hạn dài. Điều này phản ánh áp lực huy động vốn đang ngày càng gia tăng trong hệ thống ngân hàng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - Chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng - Đại học Nguyễn Trãi cho biết, nguyên nhân cốt lõi khiến lãi suất chịu áp lực tăng trở lại nằm ở sự lệch pha giữa tăng trưởng tín dụng và tốc độ huy động vốn. Trong khi nhu cầu vay vốn của nền kinh tế phục hồi mạnh, tốc độ huy động tiền gửi lại không theo kịp khiến thanh khoản của nhiều ngân hàng chịu sức ép lớn.

Ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi.

Tính đến ngày 14/5, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, huy động vốn chỉ tăng khoảng 14,9%, đạt khoảng 18,1 triệu tỷ đồng. Khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn đã nới rộng.

Theo ông Huy, sự mất cân đối này đang tạo ra áp lực thanh khoản rất lớn đối với các ngân hàng thương mại. Để đảm bảo nguồn vốn cho vay cũng như đáp ứng các hệ số an toàn theo quy định, nhiều nhà băng buộc phải nâng lãi suất huy động để thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ dân cư và tổ chức kinh tế.

"Nếu lãi suất huy động tăng cao để thu hút dòng tiền, chi phí vốn sẽ gia tăng và gây áp lực lên lãi suất cho vay, từ đó ảnh hưởng tới khả năng phục hồi của doanh nghiệp và nền kinh tế", ông Huy nói.