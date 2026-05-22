KBC hợp tác với SP GROUP nghiên cứu hệ thống làm mát đầu tiên cho khu công nghiệp tại Việt Nam

Ngày 21/5 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) và Công ty TNHH SP Energy Việt Nam (“SP Energy Việt Nam”), công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SP Group (SP), đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nghiên cứu và phát triển mô hình hệ thống làm mát khu vực tại các khu công nghiệp do KBC phát triển và quản lý.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển các khu công nghiệp xanh, bền vững và tích hợp hạ tầng tiện ích hiện đại của KBC. Thông qua hợp tác này, KBC và SP Group sẽ cùng nghiên cứu thiết kế hệ thống làm mát khu vực phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, hướng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu chi phí vận hành cho khách thuê và hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải carbon.

KBC tiên phong nâng cấp mô hình phát triển khu công nghiệp

Là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, KBC đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ cao, hạ tầng số và dịch vụ công nghiệp. Việc hợp tác với SP Group tiếp tục thể hiện định hướng của KBC trong việc mở rộng chuỗi giá trị khu công nghiệp, không chỉ dừng lại ở hạ tầng sản xuất truyền thống mà từng bước tích hợp thêm các giải pháp tiện ích có giá trị gia tăng cho khách thuê.

Nghiên cứu sẽ tập trung vào việc tích hợp hệ thống làm mát khu vực vào mô hình khu công nghiệp tại Việt Nam, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Nếu thành công, đây sẽ là dự án triển khai hệ thống làm mát khu vực đầu tiên trong khu công nghiệp tại Việt Nam, mở ra một định hướng chiến lược mới cho phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh và hiện đại

Hợp tác cùng SP Group

KBC và SP sẽ cùng đánh giá tiềm năng triển khai hệ thống làm mát khu vực tại các vị trí phù hợp trong danh mục phát triển của KBC. Các địa điểm này bao gồm các khu công nghiệp hiện hữu và các khu công nghiệp mới tại Hải Phòng và Tây Ninh

Hai bên sẽ thực hiện các đánh giá kỹ thuật liên quan đến nhu cầu của khách thuê, yêu cầu về tải lạnh và tính khả thi trong triển khai. Đồng thời, hai bên cũng sẽ xem xét các mô hình thương mại, cấu trúc đầu tư và cơ chế vận hành, hướng tới việc mở rộng mô hình làm mát khu vực sang các khu công nghiệp khác trong hệ sinh thái của KBC.

Phát biểu của lãnh đạo KBC và SP Energy Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban ESG, KBC, chia sẻ: “Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với SP Group là một bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cấp mô hình phát triển khu công nghiệp của KBC. Chúng tôi mong muốn các khu công nghiệp của KBC không chỉ là điểm đến sản xuất của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, mà còn trở thành các khu công nghiệp xanh, thông minh và có khả năng cung cấp hạ tầng tiện ích tích hợp.

Thông qua hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng tiện ích như SP Group, KBC kỳ vọng sẽ từng bước nghiên cứu và triển khai các giải pháp hạ tầng mới, trong đó có hệ thống làm mát tập trung, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách thuê, tăng sức cạnh tranh của khu công nghiệp Việt Nam và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.”

Ông Benjamin Tay, Chủ tịch Công ty TNHH SP Energy (Vietnam), chia sẻ: “Quan hệ hợp tác này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững và nỗ lực giảm phát thải carbon tại Việt Nam. Các khu công nghiệp là một trọng tâm chiến lược của chúng tôi, nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng vận hành hiệu quả hơn và tối ưu chi phí.

Thông qua việc tận dụng chuyên môn trong các giải pháp làm mát khu vực, chúng tôi kỳ vọng sẽ đồng hành cùng Tập đoàn Kinh Bắc trong việc đạt được các mục tiêu về hiệu quả năng lượng, đồng thời góp phần hướng tới một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam.

Thúc đẩy phát triển xanh và bền vững

Việc nghiên cứu và phát triển hệ thống làm mát khu vực phù hợp với sự dịch chuyển trong ưu tiên của các nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, điện tử, bán dẫn, logistics chuỗi lạnh và các ngành công nghiệp khác đang ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả năng lượng, độ tin cậy của hạ tầng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Thông qua quan hệ hợp tác với SP Group, KBC hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khu công nghiệp tích hợp, có khả năng cung cấp các dịch vụ hạ tầng hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh, chiến lược phát triển bền vững và các mục tiêu giảm phát thải carbon quốc gia của Việt Nam.

Kinh nghiệm của SP trong lĩnh vực làm mát tập trung

SP Group là nhà cung cấp giải pháp năng lượng bền vững và dịch vụ tiện ích hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là đơn vị vận hành hệ thống làm mát khu vực lớn nhất Đông Nam Á, với các dự án tại Singapore, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. SP hiện đang vận hành mạng lưới làm mát khu vực ngầm lớn nhất thế giới tại khu tài chính Marina Bay, Singapore.

Tại Việt Nam, SP đã hợp tác với Tập đoàn Hoa Sen, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Đông Nam Á, để triển khai dự án cung cấp dịch vụ nước làm mát công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. SP cũng cung cấp các giải pháp làm mát bền vững cho nhiều công trình tiêu biểu khác trong khu vực, bao gồm Raffles City Chongqing và Guangzhou Knowledge Tower tại Trung Quốc, cũng như Government Complex Zone C tại Thái Lan.

Về KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và đô thị. Với nhiều khu công nghiệp quy mô lớn tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, KBC đã thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Về SP Group

SP Group là nhà cung cấp dịch vụ tiện ích hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, góp phần định hình tương lai ngành năng lượng thông qua các giải pháp thông minh và phát thải carbon thấp. Tập đoàn sở hữu và vận hành mạng lưới truyền tải và phân phối điện, khí đốt tại Singapore và Australia. Với vai trò là đơn vị vận hành lưới điện quốc gia của Singapore, SP Group phục vụ khoảng 1,7 triệu khách hàng công nghiệp, thương mại và dân dụng thông qua các dịch vụ truyền tải, phân phối và hỗ trợ thị trường đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

Bên cạnh các dịch vụ tiện ích truyền thống, SP Group còn cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững tích hợp tại Singapore, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Các giải pháp này bao gồm hệ thống làm mát và sưởi ấm khu vực, năng lượng tái tạo, hạ tầng sạc xe điện và các nền tảng năng lượng số, được thiết kế phù hợp cho các khu vực đô thị, cộng đồng, cũng như khách hàng thương mại và công nghiệp.

