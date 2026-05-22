Định hình nguồn lực nội sinh trong hợp tác kinh tế Việt – Hàn thời đại số

Ngày 22/5/2026, tại Hội trường Văn Khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác kinh tế Việt – Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số”.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh xu thế chuyển đổi số và toàn cầu hóa đặt ra nhiều yêu cầu mới cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý cùng thảo luận, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế bền vững và định hình mô hình đào tạo liên ngành phù hợp với thực tiễn.

Đến dự hội thảo, về phía Hàn Quốc có ông Jung Jung Tae – Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, cùng đại diện Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam. Về phía đại diện ngoại giao Việt Nam có ông Vũ Hồ – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc.

Về phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có GS.TS Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện các cơ quan ngoại giao, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước, quốc tế đến từ các trường đại học hàng đầu Thái Lan, Philippines, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam cùng giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

Hội thảo thu hút đông đảo chuyên gia, giảng viên, học viên và sinh viên trong lĩnh vực Hàn Quốc học và kinh tế tham dự - Ảnh: Lý Nguyên

Tầm nhìn chiến lược: Ngôn ngữ văn hoá là nguồn lực nội sinh

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Nhà trường đã đưa ra những định hướng mang tính chiến lược về mối quan hệ song phương trong kỷ nguyên số. Hiệu trưởng nhấn mạnh, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, hợp tác kinh tế đã đi vào chiều sâu với những cột mốc lớn. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỷ USD và Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị trí nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Đặc biệt, nền tảng này liên tục được củng cố vững chắc qua các chuyến thăm cấp Nhà nước mang tính lịch sử, gần đây nhất là chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 8/2025) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc (tháng 4/2026).

GS.TS. Ngô Thị Phương Lan nhấn mạnh vai trò của hội thảo trong thúc đẩy hợp tác học thuật và kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc trong thời đại số. - Ảnh: Lý Nguyên

Hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030, GS.TS Ngô Thị Phương Lan khẳng định, bối cảnh mới đòi hỏi hai bên phải khai thác sâu hơn các không gian hợp tác về kinh tế số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về xã hội và nhân văn, Hiệu trưởng đặt vấn đề:

"Trong thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy rằng mọi sự hợp tác bền vững đều bắt đầu từ sự kết nối giữa con người với con người. Vì vậy, chúng ta không chỉ bàn về các chỉ số tăng trưởng kinh tế khô khan, mà cần nhìn nhận ngôn ngữ, văn hóa và sự thấu hiểu liên ngành như những nguồn lực nội sinh, là bệ đỡ cốt lõi cho mọi hoạt động giao thương và kiến tạo tương lai song phương."

Quan điểm này đã định vị rõ nét vai trò tiên phong của nhà trường: không đứng ngoài dòng chảy kinh tế số, mà tham gia thúc đẩy nó bằng chính thế mạnh nội lực của ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Chuyển dịch mô hình đào tạo liên ngành đáp ứng yêu cầu thời đại

Hội thảo đã làm rõ bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành Hàn Quốc học tại trường. Là đơn vị đi đầu cả nước khi mở chương trình cử nhân Hàn Quốc học đầu tiên (năm 1994) và thạc sĩ đầu tiên (năm 2002), đến nay, nhà trường đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục cuối cùng để liên kết đào tạo thạc sĩ về lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Hàn ngay trong năm học này.

Đặc biệt, dấu ấn đổi mới tư duy của nhà trường được minh chứng rõ nét qua việc Khoa Hàn Quốc học tiên phong triển khai chương trình cử nhân liên ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc (phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế – Luật) từ năm 2023. Đây là bước đi đột phá, hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo trường trong việc dịch chuyển mô hình đào tạo: đưa Hàn Quốc học vượt ra khỏi ranh giới ngôn ngữ, văn hóa truyền thống để thâm nhập sâu vào các lĩnh vực thời sự như kinh tế, công nghệ và quản trị số.

Sự đồng điệu từ giới ngoại giao và chuyên gia quốc tế

Đánh giá cao góc nhìn sâu sắc và toàn diện của lãnh đạo nhà trường, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, Jung Jung Tae nhận định, các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng xanh đang quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, và việc kết nối giới học thuật với thực tiễn là vô cùng cấp thiết.

Ông Jung Jung Tae nhận định quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang mở rộng mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong kỷ nguyên số - Ảnh: Lý Nguyên

Trong phiên đề dẫn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cũng đồng tình khi cho rằng quan hệ hai nước đang chuyển dịch mạnh mẽ sang giai đoạn “cùng kiến tạo tương lai”, đòi hỏi hai bên phải tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ thực chất.

Ông Vũ Hồ chia sẻ về định hướng hợp tác Việt – Hàn trong kỷ nguyên số và tái cấu trúc toàn cầu - Ảnh: Lý Nguyên

Xu thế liên ngành tiếp tục được làm rõ qua báo cáo phiên toàn thể của GS.TS Phan Thị Thu Hiền về trường hợp "thánh địa pop-up" Seongsu-dong (Seoul) dưới góc độ kinh tế trải nghiệm và sáng tạo đô thị, mang lại nhiều gợi ý giá trị cho thực tiễn Việt Nam.

GS.TS. Phan Thị Thu Hiền trình bày tham luận về kinh tế trải nghiệm và mô hình pop-up tại Seongsu-Dong, Hàn Quốc - Ảnh: Lý Nguyên

Vào buổi chiều, hội thảo chia thành 5 tiểu ban chuyên môn chuyên sâu, tập trung thảo luận các chủ đề mang tính thời sự cao: Kinh tế số, thương mại và đầu tư Việt – Hàn; Chính sách, quản trị và phát triển bền vững; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cùng tiểu ban poster.

Hội thảo tiếp tục với phiên thảo luận bàn tròn quy tụ các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia - Ảnh: Lý Nguyên

Hội thảo quốc tế lần này là dấu mốc ý nghĩa trong năm thứ 5 thực hiện Đề án Đại học trọng điểm ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam của nhà trường. Thành công của sự kiện không chỉ mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật xuyên quốc gia, mà một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế và vai trò tiên phong của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) trong nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trọng điểm về Hàn Quốc học của cả khu vực Đông Nam Á.