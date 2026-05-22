Kinh tế

Doanh nghiệp

Cựu sinh viên HUTECH và hành trình nối dài giá trị từ giảng đường đến doanh nghiệp

PV

Chủ tịch Hội Cựu sinh viên, giám đốc doanh nghiệp xây dựng, giám đốc nhân sự, nhà sáng lập trong lĩnh vực thiết kế - nội thất,… đã mang những câu chuyện nghề thực tế trở lại giảng đường, giúp thế hệ trẻ nhìn rõ hơn hành trình trưởng thành sau cánh cửa đại học.

Cựu sinh viên HUTECH trở lại giảng đường, truyền cảm hứng nghề nghiệp cho sinh viên

Từ kỹ thuật, xây dựng đến nhân sự, thiết kế - nội thất,… nhiều cựu sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đang từng bước khẳng định dấu ấn trên hành trình nghề nghiệp bằng năng lực chuyên môn, bản lĩnh thích nghi và tư duy thực tiễn. Trở lại giảng đường qua các chương trình đối thoại, giao lưu nghề nghiệp cùng cựu sinh viên, mỗi nhân vật mở ra một lát cắt riêng của thị trường lao động, giúp các bạn trẻ nhìn nghề bằng những kinh nghiệm cụ thể và thực tế hơn.

Điểm đặc biệt của những cuộc gặp gỡ này nằm ở sự gần gũi. Diễn giả không nói về nghề từ khoảng cách của lý thuyết, mà từ chính những va chạm trong tuyển dụng, quản trị, vận hành dự án, xây dựng doanh nghiệp và làm việc với khách hàng. Nhờ vậy, sinh viên có dịp lắng nghe những câu chuyện thật, nhìn thấy lộ trình phát triển cụ thể của người đi trước và hiểu rằng hành trang nghề nghiệp cần được chuẩn bị từ rất sớm.

Tác phong, sự tự tin và cách thể hiện bản thân là những lợi thế của người trẻ khi ứng tuyển vào doanh nghiệp

Từ góc nhìn của người làm nhân sự, anh Phạm Văn Được - Giám đốc Nhân sự Công ty Kỹ thuật NK, cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử khóa 2002 mang đến nhiều chia sẻ thiết thực về cách người trẻ bước vào doanh nghiệp. Theo anh, ấn tượng đầu tiên của một ứng viên được hình thành từ những điều tưởng chừng rất nhỏ: trang phục, lời chào, thái độ giao tiếp, cách giới thiệu bản thân và mức độ chuẩn bị trước buổi gặp gỡ nhà tuyển dụng. Bằng cấp và kiến thức chuyên môn cần đi cùng tác phong, sự tự tin và khả năng thể hiện bản thân đúng cách.

Khi đã vượt qua “cánh cửa” tuyển dụng, yêu cầu tiếp theo của doanh nghiệp là năng lực thích ứng. Anh Lê Đình Thắng - Trưởng Phòng Kinh doanh và Quản lý khách hàng trọng yếu tại TUV SUD Việt Nam, cựu sinh viên ngành Điện công nghiệp khóa 2009 nhấn mạnh, môi trường làm việc hiện đại đòi hỏi người trẻ biết quản lý thời gian, phối hợp với đồng đội, giao tiếp chuyên nghiệp và linh hoạt trước khác biệt văn hóa. Những kinh nghiệm của anh từ doanh nghiệp đa quốc gia giúp các bạn hình dung rõ hơn về nhịp vận hành thực tế, từ đó chủ động rèn luyện kỹ năng mềm bên cạnh nâng cao chuyên môn.

Anh Lê Đình Thắng chia sẻ kỹ năng thích ứng trong môi trường doanh nghiệp đa văn hóa

Ở lĩnh vực kỹ thuật - xây dựng, câu chuyện nghề lại được đặt trong áp lực của công trình, tiến độ và chất lượng dự án. Anh Trần Duy Hùng - Giám đốc Công ty Xây dựng Nam Việt chia sẻ với sinh viên về tinh thần trách nhiệm của kỹ sư trẻ. Người làm nghề cần nắm chắc chuyên môn, hiểu quy trình, tuân thủ kỷ luật công trường và chịu trách nhiệm đến cùng với từng phần việc được giao. Bản lĩnh nghề nghiệp không hình thành trong ngày một ngày hai, mà được rèn qua thái độ làm việc nghiêm túc, sự cẩn trọng và khả năng đứng vững trước áp lực thực tế.

Kỷ luật công trường và tinh thần trách nhiệm là nền tảng để kỹ sư trẻ khẳng định năng lực nghề nghiệp

Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Duy - Giám đốc Công ty Nội thất Xây dựng ZEN-D, cựu sinh viên Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật mở ra một lát cắt khác về thị trường sáng tạo. Từ kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực nội thất - kiến trúc, anh cho rằng một thiết kế có giá trị không dừng ở ý tưởng đẹp, mà phải “đọc” đúng nhu cầu khách hàng, nhận diện được bản sắc thương hiệu, đáp ứng công năng sử dụng và kiểm soát tốt vật liệu, ngân sách, tiến độ.

Vì thế, việc cân bằng giữa cá tính thẩm mỹ và tư duy thị trường là rất quan trọng, góp phần giúp người trẻ tạo ra những sản phẩm vừa có dấu ấn sáng tạo riêng, vừa đủ sức thuyết phục khách hàng và cạnh tranh trong môi trường nghề nghiệp thực tế.

Các buổi đối thoại là cơ hội để sinh viên soi chiếu và hoàn thiện bản thân trên hành trình nghề nghiệp

Với sinh viên HUTECH, những buổi giao lưu như vậy giúp các bạn tiếp cận thị trường lao động bằng góc nhìn cụ thể hơn. Từ cách chuẩn bị trước khi ứng tuyển, tác phong trong môi trường doanh nghiệp, kỷ luật nghề nghiệp đến tư duy sáng tạo gắn với nhu cầu thực tế, mỗi câu chuyện đều trở thành một gợi ý để người học tự soi chiếu hành trình của mình. Đó cũng là giá trị lớn của sự gắn kết giữa các thế hệ sinh viên: người đi trước chia sẻ kinh nghiệm, người đi sau có thêm niềm tin, định hướng và động lực để bước tiếp.

#Cựu sinh viên HUTECH #Chủ tịch Hội Cựu sinh viên #giám đốc doanh nghiệp

