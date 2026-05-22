Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

P.V

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ chiến lược giữa hai đơn vị.

image001-6464.jpg
Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Tổng Giám đốc HUD Đỗ Hoài Đông đại diện hai đơn vị ký Thỏa thuận hợp tác

Theo đó, BIDV và HUD sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng và kinh nghiệm của mỗi bên.

BIDV cam kết cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đầu mối thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của HUD. BIDV cũng sẽ triển khai chính sách ưu đãi dành riêng cho cán bộ, nhân viên của HUD, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng.

Về phía HUD, doanh nghiệp sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của đơn vị và hệ sinh thái các công ty thành viên. Hai bên đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quản trị tài chính, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phát triển sản phẩm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV khẳng định: Việc tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và HUD là minh chứng cho sự tin cậy, đồng hành và định hướng phát triển bền vững giữa hai bên. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược trong quan hệ hợp tác, mà còn tạo nền tảng để BIDV và HUD mở rộng sự phối hợp sâu rộng, hiệu quả hơn trong thời gian tới, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Đậu Minh Thanh - Chủ tịch HĐTV HUD cho biết: Thỏa thuận hợp tác toàn diện sẽ giúp hai đơn vị phát huy thế mạnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, mang lại lợi ích thiết thực và nâng cao sức cạnh tranh. HUD cam kết đồng hành chặt chẽ cùng BIDV, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng.

Bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn mới giữa BIDV và HUD khẳng định tinh thần hợp tác cùng phát triển, dựa trên nền tảng tin cậy, đồng hành và hướng tới tương lai bền vững. Điều này cũng thể hiện cam kết của BIDV trong việc đồng hành với các doanh nghiệp lớn của đất nước để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

P.V
#BIDV #HUD #hợp tác #phát triển bền vững #đầu tư #ngân hàng

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe