BIDV và HUD tăng cường hợp tác hướng tới phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ chiến lược giữa hai đơn vị.

Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm và Tổng Giám đốc HUD Đỗ Hoài Đông đại diện hai đơn vị ký Thỏa thuận hợp tác

Theo đó, BIDV và HUD sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng và kinh nghiệm của mỗi bên.

BIDV cam kết cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng toàn diện, hiện đại, đồng bộ; đầu mối thu xếp vốn cho các dự án đầu tư và phương án kinh doanh hiệu quả của HUD. BIDV cũng sẽ triển khai chính sách ưu đãi dành riêng cho cán bộ, nhân viên của HUD, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ chất lượng cao của ngân hàng.

Về phía HUD, doanh nghiệp sẽ ưu tiên lựa chọn BIDV là đối tác tài chính chiến lược trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của đơn vị và hệ sinh thái các công ty thành viên. Hai bên đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quản trị tài chính, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phát triển sản phẩm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV khẳng định: Việc tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và HUD là minh chứng cho sự tin cậy, đồng hành và định hướng phát triển bền vững giữa hai bên. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược trong quan hệ hợp tác, mà còn tạo nền tảng để BIDV và HUD mở rộng sự phối hợp sâu rộng, hiệu quả hơn trong thời gian tới, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Đậu Minh Thanh - Chủ tịch HĐTV HUD cho biết: Thỏa thuận hợp tác toàn diện sẽ giúp hai đơn vị phát huy thế mạnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, mang lại lợi ích thiết thực và nâng cao sức cạnh tranh. HUD cam kết đồng hành chặt chẽ cùng BIDV, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng.

Bản thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn mới giữa BIDV và HUD khẳng định tinh thần hợp tác cùng phát triển, dựa trên nền tảng tin cậy, đồng hành và hướng tới tương lai bền vững. Điều này cũng thể hiện cam kết của BIDV trong việc đồng hành với các doanh nghiệp lớn của đất nước để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.