Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran đồng ý từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu?

Minh Hạnh

TPO - Iran được cho là đã đồng ý từ bỏ kho dự trữ uranium, nhưng thông tin chi tiết về việc này sẽ được Washington và Tehran thỏa thuận trong các cuộc đàm phán hạt nhân tương lai.

bgbgh4dvwbiw3ahuza6odyts7e.jpg
Lá cờ Iran tung bay trước trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). (Ảnh: Reuters)

Tờ New York Times ngày 24/5 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, yếu tố then chốt trong thỏa thuận giữa nước này với Iran là cam kết rõ ràng của Tehran về việc từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 23/5, rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Nhưng ông không cung cấp chi tiết về những trở ngại có thể cản trở quá trình hoàn tất thỏa thuận.

Các quan chức Mỹ cho biết đề xuất này không nêu chính xác Iran sẽ từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao của mình như thế nào. Tuy nhiên, một tuyên bố chung rằng Iran sẽ cam kết làm như vậy là rất quan trọng đối với thỏa thuận.

Iran chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về thỏa thuận mà ông Trump đã công bố.

Ban đầu, Iran từ chối đưa bất kỳ thỏa thuận nào về kho dự trữ uranium làm giàu của mình trong giai đoạn đàm phán đầu tiên, yêu cầu hoãn lại việc này cho đến giai đoạn đàm phán thứ hai.

Nhưng các nhà đàm phán Mỹ cho biết, họ đã nói rõ với Iran thông qua các trung gian rằng nếu không đạt được thỏa thuận nào về kho dự trữ trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, Mỹ sẽ ngừng đàm phán và tiếp tục chiến dịch quân sự.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện đang dự trữ khoảng 440 kg uranium được làm giàu đến 60%.

Các nhà hoạch định quân sự đã đưa ra một số phương án cho ông Trump trong những ngày gần đây để ném bom kho dự trữ uranium của Iran, phần lớn được cho là nằm tại khu phức hợp hạt nhân Isfahan. Khu vực này đã bị tên lửa Tomahawk của Mỹ tấn công vào tháng 6/2025.

Trong số các phương án được thảo luận là tấn công Isfahan bằng bom xuyên hầm để cố gắng phá hủy kho dự trữ dưới lòng đất.

Mỹ từng đề nghị Iran tạm ngừng làm giàu uranium trong 20 năm. Tuy nhiên, Iran muốn rút ngắn thời gian tạm ngừng xuống còn 5 năm.

Minh Hạnh
New York Times
#Mỹ #Iran #đàm phán hạt nhân #uranium làm giàu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe