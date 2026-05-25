Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích những người 'chê' thỏa thuận hoà bình với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ những người phản đối thỏa thuận hòa bình chưa hoàn tất với Iran, nói rằng các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra một cách “có trật tự và mang tính xây dựng” nhưng ông cũng yêu cầu các quan chức của mình “không nên vội vàng” đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Axios hôm 24/5 đưa tin, thỏa thuận sắp đạt được sẽ có hình thức như một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày, có thể được gia hạn bằng sự đồng thuận của cả hai bên. Theo dự thảo, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại mà không thu phí, Iran sẽ dọn sạch số thuỷ lôi mà nước này đã thả ở eo biển, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran và miễn trừ lệnh trừng phạt để cho phép Tehran bán dầu.

Dự thảo cũng được cho là bao gồm cam kết của Iran về việc không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Iran sẵn sàng đàm phán về việc đình chỉ làm giàu uranium và loại bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao, mặc dù phương pháp cụ thể vẫn chưa được xác định, theo các quan chức Mỹ giấu tên được tờ New York Times và CBS News trích dẫn. Fox News đưa tin thỏa thuận đã “đạt 95%” tính đến ngày 24/5, nhưng các nhà đàm phán vẫn đang tranh luận về “từ ngữ” cụ thể.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên rằng một thỏa thuận sẽ chưa thể được ký kết vào ngày 24/5, vì phía Iran “không hành động đủ nhanh”. Nhưng ông cho biết, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã tán thành khuôn mẫu chung của thỏa thuận.

Khi các chi tiết về thỏa thuận khả thi được hé lộ vào cuối tuần, các nhà phê bình - bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và các nghị sĩ đảng Dân chủ - đã lên tiếng cho rằng thỏa thuận này không có gì khác biệt so với thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 của cựu Tổng thống Barack Obama đàm phán.

Chris Van Hollen, một thành viên đảng Dân chủ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết những nội dung được báo cáo của thỏa thuận sẽ chẳng khác gì "tình trạng trước chiến tranh" với Iran. "Tôi nghĩ đây là một sai lầm”, Van Hollen nói trên chương trình Fox News Sunday.

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 24/5, Tổng thống Trump khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào đạt được dưới thời chính quyền của ông sẽ không giống với thỏa thuận hạt nhân năm 2015 thời cựu Tổng thống Barack Obama, thỏa thuận mà ông đã đơn phương hủy bỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên và mô tả là “một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất từng được thực hiện”.

“Thỏa thuận của chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Nhưng nó chưa hoàn tất, chưa có ai khác được xem nội dung thỏa thuận”, ông Trump viết trên Truth Social. “Vì vậy, đừng nghe những kẻ thua cuộc, những người chỉ trích về điều mà họ không biết gì cả”.

Tổng thống Mỹ khẳng định, “thời gian đang đứng về phía chúng ta” và cảnh báo rằng lệnh cấm vận của Mỹ sẽ vẫn “có hiệu lực đầy đủ” cho đến khi đạt được thỏa thuận. “Cả hai bên phải dành thời gian và làm cho đúng. Không được phép có sai sót!”, ông nói thêm.

Các quan chức Iran chưa bình luận công khai về các điều khoản được báo cáo, nhưng trước đó nói rằng trọng tâm của các cuộc đàm phán vẫn là chấm dứt chiến tranh, và các chi tiết hạt nhân không được thảo luận ở giai đoạn này. Hãng thông tấn Fars cũng đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng eo biển Hormuz sẽ đơn giản được “mở cửa”, cho rằng tuyến đường thủy này sẽ vẫn nằm dưới sự quản lý của Iran.

Bản ghi nhớ đề xuất cũng được cho là nêu rõ rằng cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah ở Li-băng sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã bày tỏ lo ngại về điều khoản này trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 23/5.