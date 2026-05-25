Tổng thống Mỹ Trump nói ‘không vội’ ký thoả thuận với Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các đại diện của Mỹ không vội vàng chốt thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh chính quyền Mỹ hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá để giải quyết cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định Washington và Tehran đã “cơ bản đàm phán xong” bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Ngày 24/5, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz sẽ “tiếp tục được duy trì đầy đủ và có hiệu lực cho đến khi đạt được thỏa thuận, chứng nhận và ký kết”.

“Hai bên cần dành thời gian và làm cho đúng”, ông Trump nói thêm.

Chính phủ Iran chưa đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, hãng tin Tasnim - cơ quan truyền thông có quan hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - cho biết Mỹ vẫn đang cản trở một số phần của thỏa thuận tiềm năng, bao gồm yêu cầu của Tehran về việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng.

Hai bên vẫn bất đồng về nhiều vấn đề khó khăn như chương trình hạt nhân của Iran, cuộc chiến của Israel tại Li-băng với lực lượng Hezbollah, cũng như yêu cầu của Tehran về dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng hàng chục tỷ đô la tiền bán dầu mỏ bị đóng băng ở các ngân hàng nước ngoài.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói với báo giới rằng sẽ chưa có thỏa thuận nào được ký ngay vì “hệ thống của Iran không vận hành đủ nhanh”. Tuy nhiên, ông đã phác thảo những nét chính mới nhất của thỏa thuận đang được đàm phán.

Quan chức giấu tên cho biết, Iran đã đồng ý “về nguyên tắc” mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, đồng thời xử lý kho uranium làm giàu ở cấp độ cao của Tehran.

Ông nói Mỹ hiểu rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã chấp thuận khuôn khổ tổng thể của thỏa thuận.

Iran chưa xác nhận thông tin này cũng như chưa giải thích rõ “đồng ý về nguyên tắc” có ý nghĩa cụ thể ra sao.

Quan chức Mỹ cho biết Washington muốn trước tiên mở lại eo biển và dỡ bỏ phong tỏa trên biển, còn việc đàm phán chi tiết liên quan đến các biện pháp hạt nhân sẽ cần thêm thời gian.

Ông cũng bác bỏ thông tin nói rằng Iran chưa chấp nhận từ bỏ kho uranium làm giàu. “Vấn đề là thực hiện như thế nào”, ông nói.

Theo một quan chức cấp cao khác của chính quyền Mỹ, khuôn khổ đề xuất sẽ cho các nhà đàm phán 60 ngày để đạt thỏa thuận cuối cùng.

Các nguồn tin Iran trước đó nói với báo chí rằng trong giai đoạn tiếp theo, hai bên có thể tìm ra “những công thức khả thi” để giải quyết kho uranium làm giàu cấp cao của nước này, bao gồm khả năng pha loãng vật liệu dưới sự giám sát của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc.