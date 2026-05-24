Công an Tuyên Quang triệt xoá sới gà, bắt giữ hàng chục đối tượng

Phú Nguyễn

TPO - Hơn 20 người đang tụ tập tổ chức chọi gà ăn tiền tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang thì bị cơ quan Công an phát hiện.

Ngày 24/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, chiều 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động kiểm tra, phát hiện tại nhà Nguyễn Đức Hiến (SN 1988, trú thôn Thọ Sơn, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang) có hơn 20 người đang tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức chọi gà ăn tiền.

Hiện trường bắt quả tang chọi gà ăn tiền. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản, bắt giữ 19 đối tượng; thu giữ 2 con gà chọi cùng tiền mặt và nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, tệ nạn cờ bạc không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn kéo theo nhiều hệ lụy như nợ nần, mâu thuẫn gia đình và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

