Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang súng truy đuổi nhau trên đường phố

Thanh Hà

TPO - Hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn trên đường đã rượt đuổi nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội. Đáng chú ý, các đối tượng này còn mang theo súng, vỏ chai bia và kiếm...

anh-1g-6682.jpg
Đối tượng trong vụ việc.

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Dương Nội đã bắt giữ 2 đối tượng Ngô Doãn Đức và Nguyễn Hồng Nam (SN 2005, trú phường Yên Nghĩa, Hà Nội) liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực ngã ba Ba La.

Trước đó, ngày 7/3, qua tin báo tai nạn giao thông tại ngã ba Ba La, cơ quan Công an xác định nguyên nhân xuất phát từ việc hai nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến đường.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ 12 đối tượng, trong đó nhiều đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Các đối tượng đã sử dụng kiếm, vỏ chai bia và hung khí để truy đuổi, gây thương tích cho người đi đường và đập phá tài sản.

Đáng chú ý, trước khi xảy ra vụ việc, nhóm của Ngô Doãn Đức còn chuẩn bị một khẩu súng bắn đạn bi sắt để tham gia hỗn chiến.

Sau hơn 2 tháng truy bắt, cơ quan Công an đã bắt giữ thành công hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh ngoài.

Hiện vụ án đang được Công an phường Dương Nội tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh Hà
