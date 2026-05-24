Bàn giao trùm lừa đảo quốc tế cho Trung Quốc

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm cho Công an Trung Quốc.

Hai đối tượng truy nã được bàn giao gồm: Lin Tian Guo (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc), phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song Long Long (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc), phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm bị Công an Trung Quốc truy nã trước đó.

Theo hồ sơ truy nã của Cục Công an huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2016, Lin Tian Guo cùng với đồng phạm đã huy động trái phép hơn 10 triệu nhân dân tệ từ hơn 20 cá nhân.

Việc huy động trái phép dưới hình thức đầu tư vào các mỏ khai thác ở tỉnh Quý Châu và thành lập công ty cần vốn lưu động, với lãi suất cao từ 1,3% đến 2% mỗi tháng. Ngày 28/12/2016, Cục Công an huyện Thương Nam ra lệnh bắt giữ, truy nã đối với Lin Tian Guo.

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế có quốc tịch Trung Quốc.

Còn đối với Song Long Long, theo hồ sơ truy nã của Cục Công an thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến thì từ năm 2021 đến năm 2024, tổ chức lừa đảo quốc tế dưới danh nghĩa “Công ty Xinglong”.

Các hoạt động lừa đảo tại Khu công nghiệp Huaxing, Làng mới Lào-Myanmar, Khu công nghiệp Jin Di và Khu công nghiệp PS Phnom Penh ở Lào và Campuchia.

Tổ chức tội phạm này có cấu trúc phân cấp chặt chẽ với sự phân công lao động rõ ràng và sự hợp tác mật thiết. "Công ty Xinglong" có nhiều chi nhánh được thành lập bởi các giám đốc và đại lý, tiếp tục được chia nhỏ thành các đại lý khu vực, giám đốc, trưởng nhóm và thành viên, tạo thành một tổ chức lừa đảo.

Nhân viên được tổ chức từ nhiều nơi trên Trung Quốc đến các chi nhánh ở Lào bằng visa du lịch hoặc qua biên giới bất hợp pháp, tham gia vào các vụ lừa đảo "đầu tư và quản lý tài sản".

Cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc tiến hành thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế có quốc tịch Trung Quốc.

Các đối tượng đã tạo dựng hình ảnh phụ nữ châu Âu và Mỹ, nhắm mục tiêu lừa đảo đầu tư tiền điện tử giả mạo. Nhân viên công ty đã kết bạn với nam giới châu Âu và Mỹ trên Facebook, xây dựng mối quan hệ và lòng tin thông qua các cuộc trò chuyện trước khi chuyển sang WhatsApp để tiếp tục trò chuyện, sau đó dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng đầu tư giả mạo.

Song Longlong là một nghi phạm chủ chốt của tổ chức lừa đảo này. Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Trung Quốc, hai đối tượng đã lẩn trốn sang Việt Nam, sử dụng thông tin giả để gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, hai đối tượng trên đã bị phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc.