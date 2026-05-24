Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Náo loạn vì Sơn Tùng M-TP

Hương Ly

TPO - Sơn Tùng M-TP sẽ bắt tay cùng rapper gốc Việt Tyga trong MV mới. Thông tin cập nhật từ nam ca sĩ ngay lập tức gây xôn xao làng nhạc Việt.

Không phải Jason Derulo, nghệ sĩ quốc tế kết hợp với Sơn Tùng trong MV Come My Way là Tyga. Đây cũng là nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế, sở hữu kênh YouTube đạt 12 triệu lượt theo dõi. Tính tất cả nền tảng mạng xã hội, rapper mang 2 dòng máu Việt Nam và Jamaica thu hút trên một triệu theo dõi từ khán giả toàn cầu.

Tyga nắm trong tay bản hit Taste thu hút gần 1,8 tỷ view trên nền tảng YouTube. Đây là bản hit thành công nhất trong sự nghiệp solo của Tyga tính đến hiện tại, thuộc album Legendary phát hành năm 2018. Ca khúc này từng vào Top 8 BXH Billboard Hot 100 và là bệ phóng đưa tên tuổi của anh chạm đến đỉnh cao giới Rap/Hiphop toàn cầu.

705923452-1563626495119738-5586493417928061800-n-5933.jpg
Sơn Tùng công bố kết hợp với Tyga.

Rapper sinh năm 1989 đã bắt tay cùng loạt tên tuổi đình đám như Chris Brown, Lil Wayne, Young Thug, Doja Cat, đứng sau một loạt bản hit đạt thành tích hàng trăm triệu view/stream trở lên.

Tyga từng kết hợp với một nghệ sĩ Việt là Pháo. Mối duyên giữa Pháo và Tyga hình thành sau khi bản Hai phút hơn remix gây sốt toàn cầu. Tyga chủ động ngỏ lời kết hợp cùng nữ rapper Việt, tạo ra một verse rap mới cho Hai phút hơn.

Chủ nhân bản hit Taste nhiều lần nhắc đến Việt Nam và đã có sự kết nối trực tiếp cùng nghệ sĩ Việt là Pháo. Đây là điểm thuận lợi để Sơn Tùng nhận được cái gật đầu của một trong những thần tượng Rap/Hiphop đang khuynh đảo ở thị trường Âu - Mỹ.

Sự kết hợp giữa Sơn Tùng và Tyga không thông qua Label hoặc một đơn vị đứng sau có sự liên kết của 2 nghệ sĩ. Đây đơn thuần là dự án collab (bắt tay) giữa 2 nghệ sĩ. Sơn Tùng là người đứng đầu dự án và sẽ tiêu tốn khoản tiền không nhỏ để mời Tyga, tương tự lần kết hợp với Snoop Dogg.

rapper-tyga-style-1-2.jpg
Tyga là rapper cá tính và nổi tiếng trong giới.

Giọng ca quê Thái Bình chỉ mới hé lộ ảnh visual cho dự án mới. Sơn Tùng sẽ làm ra ca khúc trọn vẹn tiếng Anh, hay kết hợp giữa phần nhạc tiếng Việt và đoạn rap tiếng Anh như Hãy trao cho Anh? Sơn Tùng sẽ làm dòng nhạc gì, lại là latin, rn'B - rap hay thuần rap? Tất cả vẫn là dấu hỏi chấm khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.

Năm 2019, Sơn Tùng gây chấn động khi bắt tay cùng rapper huyền thoại Snoop Dogg trong MV Hãy trao cho anh. Ca khúc nhanh chóng gây bão thị trường Việt nhưng chưa lan tỏa mạnh mẽ sang các thị trường quốc tế như kỳ vọng. Chờ xem với cú bắt tay Tyga, Sơn Tùng liệu có bước tiến mạnh mẽ để đưa tên tuổi vượt hẳn ra ngoài phạm vi thị trường Việt.

Hương Ly
#Sơn Tùng M-TP #Tyga #hợp tác quốc tế #nhạc Việt #rap #MV mới #thị trường quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe