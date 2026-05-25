Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng

Nguồn tin của PV báo Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Sau khi tiếp nhận thông báo của Bộ Công an, HĐQT Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng đã thống nhất, quyết định bổ nhiệm ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí người đại diện theo pháp luật thay ông Dương Sơn Bá, có hiệu lực từ ngày 21/5/2026.

Ông Dương Sơn Bá thời điểm trước khi bị khởi tố.

Ông Tạ Công Hoan sau đó cũng ủy quyền cho ông Trần Xuân Trường – Phó Tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận biên bản nghiệm thu, thanh lý với các đối tác; ký hồ sơ, chứng từ thanh toán, giao dịch với các ngân hàng.

Ông Dương Sơn Bá (SN 1968), là kỹ sư nhiệt điện và có bằng cử nhân quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Bá có nhiều năm công tác trong ngành điện. Giai đoạn 1994–1998, ông làm kỹ sư nhà máy điện tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Sau đó, ông có thời gian dài làm việc tại Công ty CP nhiệt điện Phả Lại, doanh nghiệp hiện là cổ đông lớn thứ hai của Nhiệt điện Hải Phòng.

Trụ sở Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng tại phường Nam Triệu, TP Hải Phòng.

Năm 2002, ông Dương Sơn Bá bắt đầu làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng với vai trò kỹ sư phòng kỹ thuật.

Tháng 4/2021, ông được bầu vào HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng và giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Tháng 7/2021, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty kiêm thành viên HĐQT.