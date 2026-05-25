Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Sơn Bá - Tổng Giám đốc Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nguồn tin của PV báo Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Sau khi tiếp nhận thông báo của Bộ Công an, HĐQT Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng đã thống nhất, quyết định bổ nhiệm ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí người đại diện theo pháp luật thay ông Dương Sơn Bá, có hiệu lực từ ngày 21/5/2026.

base64-1779685402295280068172.jpg
Ông Dương Sơn Bá thời điểm trước khi bị khởi tố.

Ông Tạ Công Hoan sau đó cũng ủy quyền cho ông Trần Xuân Trường – Phó Tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận biên bản nghiệm thu, thanh lý với các đối tác; ký hồ sơ, chứng từ thanh toán, giao dịch với các ngân hàng.

Ông Dương Sơn Bá (SN 1968), là kỹ sư nhiệt điện và có bằng cử nhân quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Bá có nhiều năm công tác trong ngành điện. Giai đoạn 1994–1998, ông làm kỹ sư nhà máy điện tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Sau đó, ông có thời gian dài làm việc tại Công ty CP nhiệt điện Phả Lại, doanh nghiệp hiện là cổ đông lớn thứ hai của Nhiệt điện Hải Phòng.

tp-nhiet-dien-hp-4.jpg
Trụ sở Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng tại phường Nam Triệu, TP Hải Phòng.

Năm 2002, ông Dương Sơn Bá bắt đầu làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng với vai trò kỹ sư phòng kỹ thuật.

Tháng 4/2021, ông được bầu vào HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng và giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Tháng 7/2021, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty kiêm thành viên HĐQT.

Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002. Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) nắm giữ 51% vốn, còn Công ty CP nhiệt điện Phả Lại sở hữu gần 26% vốn.

Công ty đang quản lý, vận hành Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 tại phường Nam Triệu, TP Hải Phòng với tổng công suất 1.200 MW, là một trong những nguồn cung điện lớn cho khu vực miền Bắc.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng #Bắt tạm giam #Tổng Giám đốc #Dương Sơn Bá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe