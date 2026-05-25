Gia Lai: Nhiều ca nhập viện sau khi ăn bánh mì

Trương Định

TPO - Hàng chục người dân ở tỉnh Gia Lai xuất hiện triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Ngày 25/5, thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, có 38 trường hợp nhập viện với các triệu chứng giống nhau: Nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy.

Theo lãnh đạo bệnh viện, qua khai thác bệnh sử ban đầu, hầu hết bệnh nhân cho biết trước đó có ăn bánh mì mua tại một cơ sở. Hiện các ca nhập viện đang được theo dõi, không có trường hợp nặng.

Các trường hợp đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Chị N.T.L (30 tuổi, xã Cát Tiến), đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết: chiều 23/5 nhà chị mua bánh mì tại một cơ sở trên đường Hùng Vương, thuộc phường Quy Nhơn Bắc về nhà ăn.

Đến ngày hôm sau, chị xuất hiện triệu chứng nôn ói, sốt, tiêu chảy liên tục khiến cơ thể mệt lả. Theo chị L., gia đình có 7 người ăn bánh mì thì cả 7 người đều gặp tình trạng tương tự.

