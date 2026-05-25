Đại phẫu cứu người đàn ông bị 'hỏng súng, mất đạn' do tai nạn giao thông

TPO - Dập nát động mạch lớn, lóc da toàn bộ dương vật, đứt tinh hoàn sau tai nạn, nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện Nhân Dân 115 trong tình trạng nguy kịch. Hàng chục y bác sĩ đã phối hợp xuyên đêm thực hiện cuộc đại phẫu giành lại sự sống cho người bệnh.

Ngày 25/5, Bệnh viện Nhân Dân 115 (TPHCM) cho biết vừa cứu sống nạn nhân P.M.K. (30 tuổi, nam, ngụ TPHCM) bị đa chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông.

Theo bệnh sử, anh K. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng sốc đa chấn thương và sốc giảm thể tích nặng, nguy cơ tử vong rất cao do mất máu cấp. Các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp tập trung ở vùng bẹn, đùi trái và cơ quan sinh dục.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận, vùng bẹn đùi của bệnh nhân bị dập nát nghiêm trọng, động mạch chậu ngoài đến động mạch đùi chung bị tổn thương nặng, tĩnh mạch chậu rách phức tạp. Ngoài ra, người bệnh còn bị lóc da diện rộng vùng xương mu và bẹn đùi, dương vật lóc da hoàn toàn, tinh hoàn bên phải bị đứt rời, tinh hoàn bên trái chỉ còn cuống mạch máu nuôi.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật giúp người bệnh qua cơn nguy kịch

Ngoài ra, bệnh nhân còn có vết thương phức tạp ở bàn tay trái kèm tình trạng nhiễm trùng. Các bác sĩ đánh giá đây là một trong những ca đa chấn thương rất nặng, đòi hỏi phải phối hợp đa chuyên khoa ngay từ đầu để giữ được tính mạng người bệnh.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động đồng thời 4 ê-kíp ngoại khoa gồm ngoại Lồng ngực Mạch máu, Ngoại Niệu, Ngoại Tổng hợp và Ngoại Chấn thương Chỉnh hình cùng ê-kíp Gây mê Hồi sức để phẫu thuật khẩn cấp.

Trong ca mổ đầu tiên, các bác sĩ đã tiến hành tái tạo đoạn động mạch bị dập nát bằng mạch máu nhân tạo dài khoảng 10cm nhằm tái lập tuần hoàn cho vùng chi dưới, thiết lập hậu môn nhân tạo để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng. Sau khi cân nhắc, ê-kíp quyết định cắt bỏ tinh hoàn bên phải bị đứt rời vì không còn khả năng điều trị bảo tồn, đồng thời che phủ bảo tồn dương vật bị lột da và tinh hoàn bên trái cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, khó khăn lớn nhất không chỉ ở việc xử lý tổn thương mạch máu và cầm máu mà còn là nguy cơ nhiễm trùng rất cao do vùng tổn thương rộng, nhiều cơ quan bị dập nát nghiêm trọng. Chỉ cần chậm trễ hoặc phối hợp không đồng bộ, người bệnh có thể tử vong do sốc mất máu hoặc nhiễm trùng nặng.

Sau cuộc đại phẫu đầu tiên, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh mạnh và theo dõi sát nguy cơ hoại tử mô. 4 ngày sau, người bệnh tiếp tục bước vào cuộc phẫu thuật lần hai để cắt lọc mô nhiễm trùng, khâu che phủ mạch máu và thực hiện kỹ thuật vùi dương vật cùng tinh hoàn bên trái xuống dưới da đùi nhằm bảo tồn chức năng cơ quan sinh dục còn lại.

Các bác sĩ cho biết đây là kỹ thuật khó, thường chỉ được áp dụng trong những trường hợp tổn thương quá nặng ở vùng bẹn – sinh dục nhằm bảo vệ mô lành, giảm nguy cơ hoại tử và tạo điều kiện cho các can thiệp tái tạo về sau.

Sau hơn hai tuần điều trị với nhiều giai đoạn hồi sức và chăm sóc hậu phẫu nghiêm ngặt, người bệnh dần hồi phục, vượt qua tình trạng nguy kịch, hiện đã đủ tiêu chuẩn xuất viện.