Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường phòng chống dịch Ebola

TPO - Trước nguy cơ dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế trên toàn quốc chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh do virus Ebola.

Theo cơ quan chuyên môn, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, thường đi kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90%. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể hoặc mô của người và động vật nhiễm bệnh. Virus cũng có thể lây qua các vật dụng nhiễm mầm bệnh như quần áo, chăn màn hay kim tiêm đã qua sử dụng.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, y tế các bộ, ngành cùng sở y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương tăng cường công tác phòng chống dịch trong cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt lưu ý những trường hợp từng đến các quốc gia có dịch trong vòng 21 ngày.

Các đơn vị y tế được yêu cầu siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ chức sàng lọc, phân loại và cách li nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc Ebola. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh phải thường xuyên cập nhật diễn biến dịch trên thế giới, đẩy mạnh truyền thông để người dân không hoang mang nhưng vẫn chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị các đơn vị phát hiện sớm ca nghi nhiễm để kịp thời cách li, phối hợp với hệ thống y tế dự phòng trong xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, các bệnh viện phải rà soát năng lực điều trị, chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, điều kiện cách li cũng như năng lực chẩn đoán nhằm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc Ebola nếu xuất hiện ca bệnh tại Việt Nam.

Thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, từ ngày 5/5 đến 20/5, Cộng hòa Dân chủ Công Gô và Uganda ghi nhận khoảng 600 ca nghi mắc Ebola, trong đó có 139 trường hợp tử vong. Hơn 50 ca đã được xác định nhiễm chủng Bundibugyo – một trong 6 chủng của virus Ebola.

Ngày 17/5 WHO đã công bố đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo tại Công Gô và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết sau khi nhiễm virus Ebola, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ 2 - 21 ngày, thời gian này người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất mờ nhạt. Do vậy, hầu hết người bệnh không biết về tình trạng của bản thân mà vô tình gây lây truyền bệnh Ebola cho người khác.

Virus Ebola có thể tồn tại từ vài giờ đến vài ngày trong điều kiện môi trường bình thường, thường xuất hiện ở các bề mặt khô hoặc chất lỏng từ cơ thể người bệnh.

Khi xâm nhập vào cơ thể, virus Ebola ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan nội tạng quan trọng như gan, thận,...

Virus Ebola có thể phá hủy hệ miễn dịch và ảnh hưởng tới khả năng đông máu tự nhiên. Kết quả là những bệnh nhân nhiễm Ebola nặng sẽ xuất hiện tình trạng xuất huyết phủ tạng rất nghiêm trọng, khó cầm máu, dễ gây sốc và tử vong.

Bệnh Ebola có thể xảy ra ở tất cả các đối tượng, song những người đã mắc bệnh lí nền ảnh hưởng đến miễn dịch thì nguy cơ biến chứng và tỉ lệ tử vong cao hơn.

Hậu quả của dịch bệnh Ebola để lại là vô cùng nghiêm trọng, được đánh giá là “một trong những bệnh dễ gây chết người nhất từng được biết đến”. Bệnh Ebola không những lấy đi sự sống của người bệnh mà còn ẩn giấu nguy cơ bùng phát đại dịch. Kể cả những người được xác định đã chữa khỏi cũng luôn tiềm tàng nguy cơ tái phát trở lại, đây là điều đáng lo ngại bởi hiện nay vẫn chưa có vắc xin cũng như phương án điều trị triệt để cho căn bệnh này.

