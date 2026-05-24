Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng loạt nhà hàng, cơ sở kinh doanh ở Nghệ An vi phạm an toàn thực phẩm

Ngọc Tú

TPO - Trong “Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm”, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã phát hiện 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống vi phạm an toàn thực phẩm, với tổng số tiền xử phạt lên tới 177 triệu đồng.

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An vừa có văn bản báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành được UBND tỉnh Nghệ An thành lập. Từ ngày 20/4 đến 15/5, đoàn đã kiểm tra tại 4 xã và 18 cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

692233168-122283512576193620-927672042195155261-n.jpg
Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra các bếp ăn, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 cơ sở vi phạm các quy định về ATTP. Các lỗi chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở hạ tầng, quy trình chế biến thực phẩm không đảm bảo nguyên tắc một chiều, nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; không thực hiện đúng chế độ kiểm thực 3 bước và chưa kiểm soát tốt côn trùng, động vật gây hại tại khu vực chế biến.

Trong số 18 cơ sở bị kiểm tra, có 7 cơ sở bị đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng ban hành quyết định. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Hoàng Sơn (xã Đô Lương) bị đề nghị xử phạt cao nhất với số tiền 80 triệu đồng do nhiều lỗi nghiêm trọng như: sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều; cơ sở hạ tầng xuống cấp, ẩm mốc; kinh doanh thực phẩm khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước.

Công ty TNHH Thực phẩm sạch Minh Tâm Phát (phường Trường Vinh) bị đề nghị xử phạt 33 triệu đồng do không đảm bảo điều kiện vệ sinh tại khu vực kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến.

687955655-122283512558193620-5658783524289466652-n.jpg
Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm về ATTP.

Ngoài ra, nhiều cơ sở khác cũng bị xử phạt 16 triệu đồng do vi phạm các quy định về vệ sinh, phòng chống nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến; cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp ứ đọng; Nơi chế biến có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập, gồm: Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò (phường Cửa Lò), Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hùng Hòa (xã Đông Lộc) và Công ty cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ (xã Tân Kỳ).

Hai hộ kinh doanh gồm Mai Văn Duy (Nghi Hương, phường Cửa Lò) và Phạm Thị Thu Hiền - Thiên Thư Food (phường Thành Vinh) cũng bị xử phạt lần lượt 8 triệu đồng do vi phạm các quy định về dụng cụ chứa chất thải, điều kiện bảo hộ lao động và quy trình chế biến thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đánh giá, một số cơ sở và người lao động vẫn còn hạn chế trong chấp hành quy định về ATTP, nhất là các điều kiện vệ sinh cơ sở, quy trình chế biến và kiểm soát côn trùng gây hại.

Cơ quan chức năng kiến nghị các địa phương tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm và công khai các cơ sở vi phạm để người dân giám sát. Các cơ sở bị xử phạt được yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra.

Ngọc Tú
#Nghệ An #thực phẩm #an toàn thực phẩm #nhà hàng #đoàn liên ngành #cơ sở sản xuất thực phẩm #xử phạt #kinh doanh thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe