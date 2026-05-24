Hàng loạt nhà hàng, cơ sở kinh doanh ở Nghệ An vi phạm an toàn thực phẩm

TPO - Trong “Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm”, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã phát hiện 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống vi phạm an toàn thực phẩm, với tổng số tiền xử phạt lên tới 177 triệu đồng.

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An vừa có văn bản báo cáo kết quả việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) dịp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành được UBND tỉnh Nghệ An thành lập. Từ ngày 20/4 đến 15/5, đoàn đã kiểm tra tại 4 xã và 18 cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An kiểm tra các bếp ăn, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 cơ sở vi phạm các quy định về ATTP. Các lỗi chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở hạ tầng, quy trình chế biến thực phẩm không đảm bảo nguyên tắc một chiều, nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; không thực hiện đúng chế độ kiểm thực 3 bước và chưa kiểm soát tốt côn trùng, động vật gây hại tại khu vực chế biến.

Trong số 18 cơ sở bị kiểm tra, có 7 cơ sở bị đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng ban hành quyết định. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Hoàng Sơn (xã Đô Lương) bị đề nghị xử phạt cao nhất với số tiền 80 triệu đồng do nhiều lỗi nghiêm trọng như: sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều; cơ sở hạ tầng xuống cấp, ẩm mốc; kinh doanh thực phẩm khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước.

Công ty TNHH Thực phẩm sạch Minh Tâm Phát (phường Trường Vinh) bị đề nghị xử phạt 33 triệu đồng do không đảm bảo điều kiện vệ sinh tại khu vực kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm về ATTP.

Ngoài ra, nhiều cơ sở khác cũng bị xử phạt 16 triệu đồng do vi phạm các quy định về vệ sinh, phòng chống nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến; cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp ứ đọng; Nơi chế biến có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập, gồm: Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò (phường Cửa Lò), Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hùng Hòa (xã Đông Lộc) và Công ty cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ (xã Tân Kỳ).

Hai hộ kinh doanh gồm Mai Văn Duy (Nghi Hương, phường Cửa Lò) và Phạm Thị Thu Hiền - Thiên Thư Food (phường Thành Vinh) cũng bị xử phạt lần lượt 8 triệu đồng do vi phạm các quy định về dụng cụ chứa chất thải, điều kiện bảo hộ lao động và quy trình chế biến thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đánh giá, một số cơ sở và người lao động vẫn còn hạn chế trong chấp hành quy định về ATTP, nhất là các điều kiện vệ sinh cơ sở, quy trình chế biến và kiểm soát côn trùng gây hại.

Cơ quan chức năng kiến nghị các địa phương tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm và công khai các cơ sở vi phạm để người dân giám sát. Các cơ sở bị xử phạt được yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra.