Cuộc đại phẫu đặc biệt: Bệnh nhi tỉnh táo nói chuyện suốt lúc mổ não

TPO - Khối u não lớn nằm sát vùng điều khiển vận động và ngôn ngữ khiến ca phẫu thuật của bé trai 12 tuổi trở thành thử thách đặc biệt với các bác sĩ. Để được bảo tồn tối đa chức năng não bệnh nhi đã bước vào cuộc "mổ sọ tỉnh" ê-kíp bác sĩ vừa phẫu thuật vừa trò chuyện với trẻ.

Ngày 24/5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca mổ sọ tỉnh cho bệnh nhi 12 tuổi có khối u não nằm tại vùng chức năng nguy cơ cao, liên quan trực tiếp đến khả năng vận động và ngôn ngữ.

TS BS. Trương Thanh Tình - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh trực tiếp thăm khám, theo dõi quá trình hồi phục của người bệnh sau phẫu thuật

Trước đó khoảng 2 tháng, bé trai xuất hiện các cơn đau đầu kéo dài, kèm tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và từng có một lần mất ý thức ngắn. Khi được đưa đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, kết quả chẩn đoán cho thấy trẻ có khối u não lớn nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ.

Theo TS.BS Đỗ Hồng Hải, Trưởng Đơn nguyên Ngoại Thần kinh nhi, Khoa Ngoại Thần kinh, đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ. Nếu can thiệp không chính xác, người bệnh có nguy cơ gặp di chứng lâu dài như yếu liệt, rối loạn vận động hoặc mất khả năng giao tiếp.

“Trong trường hợp này, mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh”, TS Hải cho biết.

Trước thách thức đó, ê-kíp quyết định lựa chọn kỹ thuật mổ sọ tỉnh thay vì gây mê toàn thân như thông thường. Đây là phương pháp phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được áp dụng với các tổn thương nằm gần vùng chức năng quan trọng của não.

Trong suốt quá trình mổ, bệnh nhi vẫn tỉnh táo và liên tục tương tác với bác sĩ. Ê-kíp phẫu thuật theo dõi trực tiếp khả năng nói, vận động của trẻ ngay trên bàn mổ để xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u.

Theo TS Hải, việc bệnh nhân còn tỉnh giúp bác sĩ nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.

“Mổ sọ tỉnh ở trẻ em là thách thức rất lớn vì đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa như ngoại thần kinh, gây mê hồi sức, điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý”, TS Hải chia sẻ.

Ê-kíp điều trị cùng người bệnh sau phẫu thuật, đánh dấu kết quả điều trị tích cực

Với bệnh nhi mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt ca mổ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các bác sĩ phải chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý trước phẫu thuật để bệnh nhi có thể giữ bình tĩnh và phối hợp cùng ê-kíp trong nhiều giờ liên tục.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt và chưa ghi nhận dấu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện.

TS.BS Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết việc triển khai thành công kỹ thuật mổ sọ tỉnh ở bệnh nhi cho thấy năng lực làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chức năng chuyên sâu tại bệnh viện.

“Không chỉ giúp tăng khả năng lấy u, phương pháp này còn góp phần quan trọng trong bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp u não nằm tại vùng nguy cơ cao”, TS Tình nhấn mạnh.