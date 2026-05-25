Ngoại trưởng Rubio: Mỹ sẽ tìm 'cách khác' nếu đàm phán với Iran thất bại

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ ưu tiên ngoại giao với Iran, nhưng sẵn sàng chuyển sang các lựa chọn thay thế nếu đàm phán không đạt kết quả.

Ngoại trưởng Marco Rubio hôm thứ Hai (25/5) tuyên bố, Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận tốt với Iran hoặc sẽ giải quyết vấn đề với nước này "theo một cách khác", khi Washington hạ thấp hy vọng về một bước đột phá nhanh chóng trong tiến trình đàm phán kéo dài suốt ba tháng qua.

Phát biểu tại New Delhi, ông Rubio cho biết chính quyền Mỹ vẫn sẽ tạo mọi cơ hội để ngoại giao thành công trước khi tính tới các "lựa chọn thay thế". Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định ông đã chỉ đạo các nhà đàm phán không nên vội vàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran.

"Đã có một đề xuất khá khả thi về khả năng họ mở cửa eo biển, tiến hành một cuộc đàm phán thực chất, quan trọng và có thời hạn về vấn đề hạt nhân. Chúng tôi hy vọng điều đó có thể thành hiện thực", ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Trước đó một ngày, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social, rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu của Iran ở eo biển Hormuz "vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận, được chứng nhận và ký kết".

Phía Iran hiện chưa phản hồi chính thức. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim dẫn các nguồn tin cho biết Washington vẫn đang cản trở một số điều khoản trong thỏa thuận tiềm năng, bao gồm yêu cầu của Tehran về việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng.

Phát ngôn viên Văn phòng Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei tuyên bố Tehran sẽ không nhượng bộ trước áp lực hay đe dọa từ Mỹ.

"Iran sẽ không nhượng bộ trước áp lực hay đe dọa, và nếu Mỹ muốn đạt được thỏa thuận thì nên đàm phán", ông Rezaei viết trên mạng xã hội X, đồng thời cảnh báo Washington, rằng nếu tiếp tục gây sức ép thì giá xăng tại Mỹ có thể tăng lên 6 USD/gallon.

Nút thắt trong thoả thuận Mỹ - Iran

Theo các nguồn tin từ chính quyền Mỹ, Tehran đã đồng ý "về nguyên tắc" với việc mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân và xử lý vấn đề kho uranium làm giàu của Iran.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, được cho là đã tán thành khuôn khổ chung của thỏa thuận. Tuy nhiên, Iran chưa xác nhận thông tin này.

Washington dự kiến sẽ trước tiên dỡ bỏ phong tỏa hải quân và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, trong khi các chi tiết liên quan tới chương trình hạt nhân sẽ tiếp tục được đàm phán trong giai đoạn tiếp theo.

Một quan chức cấp cao khác tiết lộ khuôn khổ hiện tại sẽ cho các bên khoảng 60 ngày để hoàn tất thỏa thuận cuối cùng.

Theo các nguồn tin Iran, một số "công thức khả thi" đang được thảo luận nhằm giải quyết tranh cãi liên quan tới kho uranium làm giàu ở cấp độ cao của Tehran, bao gồm phương án pha loãng vật liệu dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Iran từ lâu đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ và Israel rằng nước này đang theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Tehran có quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự, mặc dù độ tinh khiết mà họ đạt được vượt xa mức cần thiết.