Người dân Bắc Trung Bộ quay quắt trong nắng nóng gay gắt

TPO - Những ngày cuối tháng 5, dải đất Bắc Trung Bộ như chìm trong “chảo lửa” khổng lồ. Từ miền biển đến vùng trung du, miền núi, hơi nóng hầm hập phủ kín đường làng, phố thị và các công trường ngoài trời. Nhiều nơi nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C, mặt đường bỏng rát, không khí oi nồng đến nghẹt thở.

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ làm đảo lộn nhịp sống thường ngày mà còn khiến hàng nghìn lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Ở nhiều địa phương, người dân phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt, làm việc từ tờ mờ sáng rồi nghỉ sớm để tránh cái nắng như thiêu đốt. Nhưng ngay cả khi mặt trời chưa đứng bóng, hơi nóng vẫn phả xuống rát mặt, khiến ai nấy đều quay quắt.

Trưa 25/5, nắng nóng gay gắt khiến người đi trên phố phường Thành Vinh (Nghệ An) phải bịt kín từ đầu đến chân.

Nghệ An: Người lao động mưu sinh giữa “biển lửa”

Mới hơn 9 giờ sáng, công trường xây dựng tại phường Vinh Phú, Nghệ An đã nóng hầm hập như một chiếc lò nung. Anh Nguyễn Văn Hùng, thợ xây hơn 10 năm trong nghề, đứng nép dưới góc tường dang dở rồi liên tục dùng khăn thấm nước lau mặt. Áo lao động của anh ướt sũng mồ hôi, lưng áo loang những vệt muối trắng.

“Chưa năm nào đầu hè mà nóng như năm nay. Tụi tôi phải đi làm từ 5 giờ sáng, đến gần trưa là nghỉ vì không chịu nổi. Nhưng nhiều hôm mới 8-9 giờ đã thấy hoa mắt, người mệt rã rời”, anh Hùng nói, giọng khàn đặc sau nhiều giờ đứng giữa nền bê tông bỏng rát.

Nắng nóng khiến những người thợ như anh Hùng phải tranh thủ làm sớm để nghỉ sớm.

Những ngày qua, Nghệ An bước vào đợt nắng nóng có nền nhiệt cao và đặc biệt gay gắt trên diện rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, nhiệt độ nhiều nơi dao động từ 37-40 độ C, có khu vực vượt ngưỡng 40 độ C. Tại các địa phương miền Tây như Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp hay Tân Kỳ, nắng nóng kéo dài từ khoảng 10 giờ đến 17 giờ khiến không khí ngột ngạt, oi bức.

Giữa trưa, nhiều tuyến phố ở phường Thành Vinh hay Trường Vinh gần như vắng lặng. Người đi đường bịt kín từ đầu đến chân. Những công nhân môi trường, shipper hay lao động tự do phải tìm bóng cây ven đường để nghỉ tạm sau vài giờ làm việc ngoài trời.

Nhiều người lao động tranh thủ tìm bóng mát ở công viên để chợp mắt, tránh nắng nóng.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và nhiều cơ sở y tế, số bệnh nhân là trẻ nhỏ, người già nhập viện do ảnh hưởng của nắng nóng tăng lên trong những ngày gần đây. Không ít trẻ em bị sốt, viêm họng, mất nước vì thời tiết oi bức kéo dài.

Bà Trần Thị Hoa (63 tuổi, trú xã Anh Sơn, Nghệ An) cho biết cả gia đình nhiều đêm qua mất ngủ vì nóng. “Đêm mà vẫn oi hầm hập. Trẻ con cứ quấy khóc, người già thì mệt, ăn uống cũng kém hơn. Chỉ mong có trận mưa cho dịu bớt nắng nóng”, bà Hoa nói.

Thời tiết quá nắng nóng, người đi đường tranh thủ vào bóng cây để nghỉ ngơi.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, thời tiết khô nóng còn khiến nguy cơ cháy rừng ở miền Tây Nghệ An tăng cao. Nhiều cánh rừng khô hanh kéo dài, lớp thực bì dễ bén lửa khiến lực lượng chức năng phải tăng cường ứng trực ngày đêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy Văn Bắc Trung Bộ, nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ không khí ngày phổ biến từ 37.9 - 39.3 độ C. Dự báo, nắng nóng tại Nghệ An có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Quảng Trị: “Đội lửa” dựng trường cho học sinh vùng biên

Giữa vùng núi biên giới Quảng Trị, cái nắng cuối tháng 5 như muốn nung chảy đất đá. Tại công trường xây dựng trường liên cấp 1-2 ở xã Thượng Trạch, chỉ mới hơn 8 giờ sáng nhưng mặt bê tông đã hắt hơi nóng bỏng rát lên chân người. Gió từ triền núi thổi xuống không còn mang theo sự mát lành thường thấy, mà khô khốc như luồng hơi từ chiếc lò than đỏ lửa. Nhiệt kế ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến cả công trường trường liên cấp Thượng Trạch chìm trong thứ ánh sáng chói chang đến nhức mắt.

Mới hơn 8 giờ sáng nhưng nắng nóng đã bao trùm công trường trường liên cấp 1-2 xã Thượng Trạch.

Thế nhưng giữa cái nắng như đổ lửa ấy, hàng chục công nhân vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ xây dựng trường học cho học sinh vùng cao. Những người thợ liên tục thay phiên nhau uống nước, lau mặt rồi lại cúi xuống buộc cốt thép, vận chuyển vật liệu. Có lúc, sắt thép ngoài công trường nóng ran đến mức chỉ chạm tay vào cũng bỏng rát.

“Có hôm nắng gắt quá, đứng trên mặt sàn bê tông cảm giác như dưới chân có lửa. Nhưng anh em vẫn động viên nhau cố gắng vì mong trường sớm hoàn thành để mấy đứa nhỏ có chỗ học đàng hoàng hơn”, anh Hoàng Văn Triển, công nhân thi công công trình, chia sẻ.

Làm việc dưới nắng nóng cao độ, những người thợ nhanh chóng mất nước, xuống sức.

Để tránh cái nóng ban ngày, nhiều tổ thợ phải thay đổi ca làm việc. Họ bắt đầu từ lúc tinh mơ hoặc làm muộn và kéo dài đến tận khuya. Điều níu chân những người thợ giữa cái nắng khắc nghiệt không chỉ là công việc mưu sinh, đó còn vì thương những học sinh chưa có phòng học đàng hoàng mát mẻ.

Ở vùng cao Thượng Trạch, nhiều học sinh vẫn học trong những phòng học xuống cấp, mùa hè nóng hầm hập, mùa mưa ẩm thấp. Vì vậy, mỗi bức tường được dựng lên hôm nay đều mang theo hy vọng về một mái trường khang trang hơn cho con em vùng biên.

Có những ngày nhiệt độ cao, nhóm thợ phải chuyển sang làm đêm để tránh nắng.

Từ sáng sớm ngày 25/5, nắng nóng gay gắt đã bao trùm nhiều địa phương tại Hà Tĩnh , khiến không khí ngoài trời trở nên oi bức, ngột ngạt ngay từ đầu ngày. Tại các cánh đồng lúa đang vào vụ thu hoạch, người dân phải tranh thủ ra đồng từ lúc tinh mơ để tránh cái nắng như đổ lửa.

Nhiều địa phương đã chủ động khuyến cáo người dân thay đổi thời gian lao động, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vào sáng sớm hoặc buổi tối nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến sức khỏe và sản xuất.

Người dân Hà Tĩnh ra đồng làm việc dưới cái nắng nóng như thiêu đốt.

Ông Nguyễn Văn Long - người dân xã Đức Thọ cho biết, trước dự báo nắng nóng kéo dài, gia đình ông đã ra đồng từ khoảng 4h sáng để thu hoạch lúa và hoàn tất công việc trước 10h. “Nắng năm nay rất gắt, càng về trưa càng oi bức nên chúng tôi phải tranh thủ làm sớm rồi nghỉ ngơi, chứ làm giữa trưa rất dễ bị kiệt sức”, ông Long chia sẻ.

Cùng ngày, hơn 21.000 thí sinh trên địa bàn Hà Tĩnh bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026–2027 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trước tình hình đó, nhiều trường học và điểm thi đã chủ động triển khai các biện pháp chống nóng như bố trí thêm nước uống, quạt mát, khu vực nghỉ chờ cho phụ huynh và tăng cường hỗ trợ y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ che nắng cho thí sinh vào phòng thi.