Vì sao Hà Nội liên tục ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước, vượt cả miền Trung?

Thục Hân

HHTO - Thủ đô Hà Nội liên tục nóng nhất cả nước trong những ngày gần đây, vượt cả miền Trung vốn thường có kỷ lục nhiệt độ vào mùa Hè. Vì sao lại có hiện tượng này?

Tóm tắt nhanh:

· Hà Nội liên tục ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước trong đợt nắng nóng hiện tại.

· Diễn biến này khá bất thường vì miền Trung thường là nơi nóng hơn.

· Nguyên nhân chính là áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió yếu và hiệu ứng đô thị.

· Hà Nội có thể có 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm là 25 - 26/5.

· Nắng nóng có thể còn kéo dài vài ngày nữa.

Bước vào đợt nắng nóng, Hà Nội liên tục ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, vượt cả nhiều tỉnh thành miền Trung. Đây là diễn biến khá khác biệt so với nhiều năm.

Trong các đợt nắng nóng, miền Trung thường là khu vực có nhiệt độ kỷ lục, nên hay được gọi là "chảo lửa".

Nhưng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/5, nhiệt độ ở Hà Nội cao nhất cả nước. Ngày 24/5, nhiệt độ lúc 13h ở trạm Láng là 38,8 độ C, cũng cao nhất.

Nhiệt độ tại trạm Láng Hà Nội đạt gần 39 độ C trong ngày nắng nóng
Vừa bước vào đợt nắng nóng, Hà Nội liên tục có nhiệt độ cao nhất cả nước. Ảnh: NCHMF.

* Xem thêm: Hà Nội nóng cả ngày lẫn đêm, có thể nóng đến 46 độ C vào những ngày nào?

Vì sao Hà Nội nóng hơn cả miền Trung?

Một trong những nguyên nhân chính gây nắng nóng lần này là ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng. Khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, chịu tác động trực tiếp với nhiệt độ tăng mạnh.

Bên cạnh đó, gió yếu khiến không khí nóng khó được thổi bay đi mà bị “giữ lại”, gây cảm giác "càng ngày càng nóng".

Hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị" cũng góp phần khiến Hà Nội nóng hơn: Mặt đường, các tòa nhà... hấp thụ nhiệt và tỏa ra, khiến thành phố như một "hòn đảo" với nhiệt độ cao hơn so với nhiều vùng xung quanh.

Một nguồn nhiệt khác là các hoạt động của con người, như sử dụng nhiều xe cộ và máy điều hòa, theo Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến Hà Nội nóng hơn nhiều tỉnh thành
Hình minh họa đơn giản về hiệu ứng đảo nhiệt đô thị: Càng nhiều nhà cao tầng và ít cây cối thì nhiệt độ càng cao. Ảnh: ResearchGate.

Những yếu tố trên góp phần khiến Hà Nội duy trì mức nhiệt rất cao.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” được cảm thấy rõ nhất vào ban đêm, khi nhiệt được hấp thụ trong ngày từ từ được tỏa ra, khiến buổi đêm vẫn nóng ngột ngạt.

Những ngày tới sẽ còn nóng đến mức nào?

Theo các mô hình dự báo hiện tại, Hà Nội có thể có 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm là 25 - 26/5, với nhiệt độ thực đo có thể xấp xỉ hoặc vượt 39 - 40 độ, nhiệt độ cảm nhận dự báo lên mức 46 - 47 độ.

Sau đó, nắng nóng có thể còn kéo dài vài ngày nữa, đến khoảng 28 - 29/5. Các mô hình hiện tại chưa thống nhất về thời điểm chính xác kết thúc đợt nắng nóng và mức giảm nhiệt sau đó.

Dự báo nhiệt độ Hà Nội trong các ngày nắng nóng đỉnh điểm 25 và 26/5
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 25/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong những ngày nắng nóng, người dân lưu ý uống nhiều nước, dù ở ngoài trời hay trong phòng điều hòa; tránh ra ngoài lúc nắng gắt, nếu ra ngoài cần che chắn nắng cẩn thận.

Thục Hân
