Không thức ăn suốt 7 ngày, vì sao người bị lạc trên núi ở Đài Loan sống sót?

Thục Hân

HHTO - Một người đàn ông 50 tuổi được cứu sau 7 ngày bị lạc và mắc kẹt ở rừng núi Đài Loan. Không có thức ăn, điều gì đã giúp ông ấy sống sót và được tìm thấy?

Tóm tắt nhanh:

• Người đàn ông bị lạc ở rừng núi Đài Loan được cứu sau 7 ngày.

• Không có thức ăn vẫn có thể sống nhiều ngày nếu có nước.

• Nước mưa và hang đá là hai yếu tố quan trọng giúp người bị lạc sống sót.

• Tiếng kèn saxophone của ông ấy giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí.

• Khi bị lạc, nên ưu tiên trú ẩn, nước uống, giữ sức và tạo tín hiệu.

Một người đàn ông 50 tuổi, người Australia, đã được cứu sau 7 ngày đi lạc và mắc kẹt ở một vách đá trong vùng núi hẻo lánh tại Đài Loan (Trung Quốc). Ông ấy không có thức ăn, giày và thiết bị điện tử nào.

Theo trang Focus Taiwan, người này tên là Matthew, đã một mình đi leo núi sau khi cãi nhau với vợ.

Trang People viết, Matthew đi loanh quanh vô định, không chắc chắn về đường đi, rồi khi khát thì leo xuống một khe núi để tìm nước nhưng không leo lên được do vách đá dốc và trơn.

Matthew đành chui vào trong một hang đá để trú. Khi mưa xuống, ông lấy nước mưa uống. Matthew kể, mỗi khi tuyệt vọng, ông lại thổi chiếc kèn saxophone mang theo, hy vọng có người nghe thấy.

Trong thời gian đó, gia đình ông đã báo cảnh sát là ông mất tích.

Hang đá giúp người bị lạc giữ ấm và tránh mưa trong rừng núi
Matthew, người thứ ba từ bên trái sang, cùng những người cứu hộ. Ảnh: Liu Jen-wei, Taipei Times.

Trong vòng vài ngày, lực lượng chức năng đã triển khai 33 xe cứu hộ và 144 nhân viên. Họ xác định được vị trí của Matthew một phần là nhờ nghe thấy tiếng kèn saxophone của ông.

Do địa hình hiểm trở, phải gần 3 ngày kể từ khi định vị được Matthew, đội cứu hộ mới đưa được ông xuống núi.

Vì sao không có thức ăn nhưng vẫn có thể sống nhiều ngày?

Theo trang The Survival University - trung tâm huấn luyện kỹ năng sinh tồn ở Mỹ, trong sinh tồn, có một điều thường được nhắc đến là “quy tắc số 3”: Con người có thể sống khoảng 3 phút nếu không có không khí để hít thở, 3 ngày không có nước và khoảng 3 tuần không có thức ăn.

Tức là dù không có thức ăn, người bị lạc vẫn có thể duy trì sự sống trong nhiều ngày, miễn là có nước và hạn chế tiêu hao năng lượng.

Người đàn ông được cứu sau khi bị lạc khi đi rừng ở Đài Loan
Khu vực rừng núi nơi Matthew bị mắc kẹt có cây cối rậm rạp, khó tiếp cận. Ảnh: Focus Taiwan.

Cơn mưa và hang đá đã cứu mạng như thế nào?

2 yếu tố quan trọng giúp ông Matthew sống sót là nước mưa và hang đá, theo trang Taipei Times.

Một đại diện từ Cục Cứu hỏa Đài Đông cho rằng những cơn mưa đã cung cấp nước cho Matthew. Đây là điều rất quan trọng vì mất nước nguy hiểm hơn nhiều so với thiếu thức ăn.

Đồng thời, hang động giúp bảo vệ Matthew trong thời tiết khắc nghiệt nơi rừng núi, giúp ông tránh tình trạng hạ thân nhiệt, vốn là “sát thủ thầm lặng” trong rừng, trên núi.

Các chuyên gia cứu hộ cho rằng, trong môi trường tự nhiên, giữ ấm và có nước uống thường quan trọng hơn việc tìm thức ăn.

Kèn saxophone được dùng như tín hiệu âm thanh khi bị lạc trong rừng
Matthew và chiếc kèn saxophone đã giúp cứu ông. Ảnh: 7News Australia.

Vì sao tiếng kèn saxophone giúp tìm thấy người bị lạc?

Một chi tiết đặc biệt trong vụ bị lạc khi leo núi này, được nhiều trang báo quốc tế nhấn mạnh, là tiếng kèn saxophone.

Thực tế, âm thanh từ một số nhạc cụ (hoặc còi, vật kim loại) thường rõ, vang và dễ nhận diện hơn tiếng gọi, nhất là trong địa hình núi rừng có nhiều vật cản và tiếng vọng.

Đây cũng là lý do nhiều hướng dẫn viên trekking khuyên người đi rừng, leo núi mang theo còi để phát tín hiệu khi gặp sự cố.

Bài học sinh tồn

Sự việc trên cho thấy trong tình huống bị lạc, nhất là khi đi rừng, leo núi, thì một số ưu tiên quan trọng nhất là:

• Tìm nơi trú ẩn để giữ ấm.

• Tìm nguồn nước.

• Hạn chế di chuyển không cần thiết.

• Tạo tín hiệu để được phát hiện.

Và tất nhiên, nên hạn chế tối đa việc đi rừng, leo núi một mình, ngay cả khi đang rất buồn bực vì cãi nhau với vợ, chồng hoặc với ai đi nữa.

Thục Hân
