2 trận động đất ở Quảng Tây, Trung Quốc: Hà Nội có nguy cơ rung lắc nữa không?

HHTO - Động đất liên tiếp ở Quảng Tây (Trung Quốc) khiến ở Hà Nội cũng cảm nhận rung lắc nhẹ vào tối 18/5. Liệu có nguy cơ tiếp tục xảy ra rung lắc không, và người dân nên lưu ý gì?

Tóm tắt nhanh: · Người ở Hà Nội có cảm nhận rung lắc do động đất ở Quảng Tây (Trung Quốc). · Các dư chấn là bình thường và thường yếu dần theo thời gian. · Khoảng cách xa khiến rung lắc tại Hà Nội chủ yếu ở mức nhẹ. · Nguy cơ tiếp tục có rung lắc hoặc rung lắc mạnh hơn tại Hà Nội hiện không cao.

Nhiều người ở Hà Nội tối 18/5 cảm nhận rõ nhà cửa rung nhẹ, đặc biệt ở các tòa chung cư cao tầng. Điều này được cho là do động đất ở thành phố Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) gây rung chấn lan truyền.

Ở Quảng Tây đã có 2 trận động đất cùng 5,2 độ trong ngày 18/5. Trận thứ nhất xảy ra lúc 0h21’ và trận thứ hai lúc 9h44’ tối (giờ địa phương), theo trang Global Times.

Động đất 5,2 độ được xếp là cường độ trung bình, theo trang Britannica.

2 trận động đất 5,2 độ đã xảy ra ở Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Ảnh: Global Times.

Sau động đất, rung lắc có thể tiếp diễn không?

Sau một trận động đất, việc xuất hiện các dư chấn là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, các dư chấn này thường có cường độ nhỏ hơn và tần suất giảm dần theo thời gian.

Thực tế, đã có 5 dư chấn sau trận động đất đầu tiên trong ngày 18/5 ở Quảng Tây, với cường độ từ 2,2 đến 3,3 độ, theo trang China Daily. Còn lần động đất 5,2 độ thứ hai (lúc 9h44’ tối, tức là 8h44’ tối theo giờ Việt Nam) được tính là một trận động đất khác.

Với khoảng cách từ Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) đến Hà Nội (Việt Nam) là khoảng hơn 500 km theo đường thẳng, thì rung chấn khi truyền đi đã suy yếu đáng kể.

Cụ thể, với động đất 5,2 độ, rung lắc có thể được cảm thấy trong bán kính vài trăm km tính từ tâm chấn. Với động đất 4 - 5 độ (chẳng hạn, các dư chấn của trận động đất 5,2 độ), thì rung lắc thường có thể được cảm nhận trong bán kính 100 - 200 km, theo Dịch vụ Địa chấn Thụy Sĩ.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm ở một tòa nhà bị sập sau động đất ở Liễu Châu vào ngày 18/5. Ảnh: Li Hanchi/ Xinhua via AP.

Người ở Hà Nội có cần lo không và nên làm gì?

Với những thông tin như vậy thì nếu dư chấn còn xảy ra ở khu vực Quảng Tây (Trung Quốc), người dân ở miền Bắc Việt Nam, trong đó có Hà Nội, nếu có cảm nhận rung lắc thì thường chỉ ở mức nhẹ.

Động đất vốn là không thể dự báo, nên không thể nói chắc chắn. Tuy nhiên, với động đất cụ thể ở Quảng Tây (Trung Quốc) như trên, thì nguy cơ tiếp tục có ảnh hưởng ở Hà Nội là không cao; và ảnh hưởng từ các trận động đất xa thường chỉ dừng ở mức cảm nhận rung lắc nhẹ.

Tâm chấn động đất lúc tối 18/5 ở Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.

Trong trường hợp cảm thấy có rung lắc, người dân nên giữ bình tĩnh, tránh di chuyển vội vàng xuống cầu thang hoặc sử dụng thang máy. Nên thực hiện "Thụp xuống - Che chắn (nhất là đầu, cổ) - Bám chặt". Sau đó, quan sát môi trường xung quanh và theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng khi có thể để có những hành động phù hợp.