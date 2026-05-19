Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội có thể mưa nhiều hơn vào ngày mai trước khi nắng nóng quay trở lại

Thục Hân

HHTO - Ngày mai, Hà Nội vẫn tương đối mát do còn mưa rải rác, có khả năng sẽ mưa nhiều hơn. Từ 21/5, nhiệt độ tăng dần và sau đó nắng nóng sẽ quay lại.

Tóm tắt nhanh:

· Ngày 20/5, Hà Nội có khả năng mưa nhiều hơn, mưa tập trung vào sáng đến đầu giờ chiều.

· Từ 21/5, nhiệt độ ở Hà Nội có xu hướng tăng.

· Khoảng 22/5, nắng nóng có thể quay lại.

Đợt mưa ở miền Bắc vẫn đang tiếp diễn và ở Hà Nội, mặc dù có nhiều lúc tạnh ráo vào hôm nay, 19/5, nhưng mưa vẫn có thể xảy ra rải rác, bất chợt trên phạm vi hẹp, chủ yếu là mưa nhỏ.

Trong ngày, đa số thời gian là nhiều mây, có lúc mưa nên nhiệt độ vẫn được duy trì ở mức khá “nhẹ” (so với thời điểm mùa Hè nói chung). Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 36 - 37oC, tất nhiên có người vẫn thấy oi nóng nhưng thực sự thế này là đỡ hơn nhiều so với những lúc nắng nóng rồi.

Thời tiết Hà Nội mát mẻ do có mưa
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 19/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể mưa nhiều hơn vào ngày mai

Theo các mô hình dự báo hiện tại, Hà Nội có thể mưa nhiều hơn vào ngày mai, 20/5, và mưa tập trung vào buổi sáng đến đầu giờ chiều. Như vậy cũng không có nghĩa là mưa suốt từ sáng đến chiều, mà là trong khoảng thời gian đó thì dễ có mưa hơn.

Nhìn chung, trong ngày mai ở Hà Nội vẫn mưa rải rác, gián đoạn, có lúc có thể mưa to, người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, và nếu đang ở ngoài mà thấy có dông, gió mạnh thì nên tìm nơi trú chắc chắn ngay.

Hà Nội có thể mưa nhiều hơn trong ngày 20/5 trước khi tăng nhiệt
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 20/5 (những vùng màu xanh da trời là dự báo mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Từ khi nào Hà Nội có nắng nóng trở lại?

Sau ngày mai, Hà Nội sẽ tăng nhiệt nhẹ vào ngày 21/5, hiện các dự báo mưa trong ngày 21/5 chưa thống nhất, có khả năng vẫn còn mưa nhưng giảm nhiều.

Và rồi từ 22/5, Hà Nội có thể bắt đầu có nắng nóng - phần lớn các mô hình đều dự báo như vậy, và nếu không đến mức nắng nóng thì nhiệt độ thực đo cũng sẽ sát mức đó (35oC) và nhiệt độ cảm nhận sẽ cao hơn khá nhiều, tức là rất nóng rồi.

ft1481.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #thời tiết miền Bắc #nhiệt độ Hà Nội #Hà Nội mưa #Hà Nội nắng nóng #miền Bắc mưa dông #bao giờ Hà Nội nắng nóng #bao giờ Hà Nội hết mưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục