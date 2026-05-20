Vì sao trên bầu trời Hà Nội xuất hiện khoảng sáng rực giữa vùng mây đen?

Thục Hân

HHTO - Trong lúc ở Hà Nội nhiều nơi có mưa dông, trên bầu trời bỗng xuất hiện một “ô cửa” hình tròn sáng rực giữa lớp mây đen. Vì sao lại có hiện tượng này và nó có báo hiệu gì không?

Tóm tắt nhanh:

• Khoảng sáng giữa mây xuất hiện khi ánh Mặt Trời xuyên qua vùng mây mỏng hơn.

• Sự tán xạ ánh sáng bởi các giọt nước trong mây làm vùng sáng trở nên rực rỡ hơn.

• Hiện tượng này thường gặp khi thời tiết không ổn định, nhất là trước hoặc sau mưa dông.

• Đây không phải hiện tượng siêu nhiên, mà là hiệu ứng ánh sáng.

Ở Hà Nội chiều 19/5 có nơi mưa rào và dông, có nơi lại nắng. Trong lúc đó, một số người nhìn thấy trên bầu trời có một vùng sáng rực, gần như hình tròn, giữa các lớp mây sẫm màu.

Hình ảnh này khá lạ mắt, có những người nói rằng trông như có một “ô cửa sáng” mở ra trên trời.

Khoảng sáng rực xuất hiện giữa mây đen trên bầu trời Hà Nội chiều mưa dông
Nhìn ở ngoài, khoảng sáng này còn chói rực hơn trong ảnh. Ảnh: HHT.

Vì sao xuất hiện “khoảng sáng” giữa các lớp mây?

Đây là hiện tượng xảy ra khi ánh Mặt Trời bị che khuất một phần bởi mây. Khi đó, ánh sáng không “bị chặn” hoàn toàn mà vẫn có thể xuyên qua những vùng mây mỏng hơn hoặc các “khe hở” giữa các lớp mây.

Trong ảnh, phần mây xung quanh khá dày và tối, trong khi khu vực gần tâm sáng thì mây mỏng hơn. Ánh nắng đi qua vùng này sẽ mạnh hơn, tạo nên một “điểm sáng” rõ rệt.

Ánh sáng Mặt Trời xuyên qua lớp mây dày tạo vùng sáng giữa trời
Đây là thời điểm trên bầu trời Hà Nội có nhiều mây dông, một số nơi có dông. Ảnh: HHT.

Đồng thời, ánh sáng còn bị tán xạ bởi các giọt nước li ti và có thể cả các tinh thể băng trong mây, tạo hiệu ứng giống như đèn rọi, theo Văn phòng Khí tượng của Thụy Sĩ. Người quan sát cũng có thể nhìn thấy những màu sắc hơi khác biệt ở vùng sáng đó.

Đôi khi, khoảng sáng rộng hơn và sự tương phản với vùng mây xung quanh mạnh hơn, trên thế giới nhiều người gọi là “cửa trời”.

Hiện tượng ánh sáng tập trung giữa mây do sự chênh lệch độ dày mây
Đôi khi, ánh sáng xuyên qua mây có thể tạo ra những hình ảnh kỳ ảo, như hình ảnh được chụp tại Thụy Sĩ này. Ảnh: MeteoSchweiz.

Hiện tượng này có báo hiệu thời tiết gì không?

"Khoảng sáng” giữa mây không phải hiện tượng siêu nhiên, mà là do ánh sáng Mặt Trời tương tác với các lớp mây có độ dày khác nhau. Nhưng sự kết hợp giữa ánh sáng mạnh và mây có thể tạo nên khoảnh khắc rất ấn tượng, trông rất "siêu nhiên" như vậy.

Hiện tượng như trên có thể xuất hiện khi thời tiết không ổn định, đặc biệt vào buổi chiều mùa Hè ở Hà Nội. Nó cho thấy mây dông đang phát triển hoặc trên bầu trời vẫn còn tàn dư của mưa dông chứ không phải dấu hiệu gì về thời tiết dài hạn.

