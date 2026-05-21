Sắp nắng nóng diện rộng: Hà Nội sẽ nắng nóng đặc biệt gay gắt từ hôm nào?

HHTO - Miền Bắc có thể bắt đầu có nắng nóng diện rộng từ 22/5. Hà Nội được dự báo có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cảm nhận 43 - 44 độ C vào hôm nào?

Tóm tắt nhanh: • Miền Bắc có thể bắt đầu có nắng nóng diện rộng từ ngày 22/5. • Hà Nội được dự báo có nắng nóng đặc biệt gay gắt từ 23/5 hoặc 24/5. • Đợt nắng nóng lần này có thể kéo dài 5 - 6 ngày. • Người dân nên chuẩn bị thiết bị làm mát.

Trời nhiều mây và mưa vẫn có thể diễn ra rải rác vào hôm nay, 21/5, khiến thời tiết ở Hà Nội vẫn khá mát mẻ vào buổi sáng. Nhưng đến chiều, nhiệt độ cảm nhận có thể lên mức 38oC, là nóng hơn hôm qua một chút.

Ngay sau đợt mưa, từ ngày mai, 22/5, miền Bắc có thể bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Chiều mai, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chạm hoặc vượt mức 40oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 22/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hà Nội có thể nắng nóng đặc biệt gay gắt từ ngày nào?

Đây được dự báo là đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí nhiều mô hình lớn nhận định ở Hà Nội sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt (nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 39oC trở lên).

Theo phần lớn các mô hình hiện tại, nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ xuất hiện ở Hà Nội ngay từ ngày 23/5, hoặc chậm hơn một chút là 24/5, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều có thể lên mức 43- 44oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 23/5, khi có nắng nóng gay gắt. Ảnh: Ventusky, ICON.

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày, người dân nên chuẩn bị gì?

Mức độ nóng như trên có thể duy trì trong 5 - 6 ngày. Trong khoảng đó, nếu có ngày nào nhiệt độ xuống dưới ngưỡng “đặc biệt gay gắt” thì cũng vẫn là gay gắt, tức là vẫn rất, rất nóng.

Trong những ngày nắng nóng sắp tới, ở Hà Nội trời có thể nóng nhiều giờ trong ngày, nếu có thể thì người dân tránh ở ngoài trời lâu vào những giờ nắng gắt nhất (11 - 16h) và uống nhiều nước trong ngày.

Còn trong hôm nay và ngày mai, người dân có thể tranh thủ làm vệ sinh điều hòa, quạt, vì hầu hết các mô hình đã thống nhất trong dự báo là đợt nắng nóng tới sẽ rất mạnh, sáng hay tối vẫn rất nóng.