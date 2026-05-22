Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Phú Thọ: Người đăng clip có thể bị xử lý ra sao?

HHTO - Trong vụ nữ sinh ở Phú Thọ bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, nhiều người nghĩ đăng clip là bình thường. Nhưng hành vi này có thể gây rắc rối pháp lý ra sao?

Tóm tắt nhanh: • Không chỉ người có hành động bạo lực, mà người đăng clip cũng có thể bị xử lý. • Đăng video có thể xâm phạm quyền về hình ảnh của người khác. • Một số trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. • Việc lan truyền clip có thể gây “tổn thương lần hai” cho nạn nhân. • Khi chứng kiến sự việc, nên báo cho người có trách nhiệm thay vì phát tán.

Một nữ sinh lớp 10, Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), đã bị một nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh do mâu thuẫn trước đó, theo Tiền Phong.

Nạn nhân - em V.N.K. - bị thương tích, hoảng loạn, đã được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi, điều trị, theo Trang thông tin Điện tử Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, triệu tập các trường hợp liên quan để làm việc.

Trong vụ việc này, một số người ở hiện trường đã dùng điện thoại quay video sự việc, sau đó đăng lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và môi trường giáo dục.

Vụ việc nhóm nữ sinh ở Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đánh hội đồng một bạn nữ đang khiến dư luận bức xúc. Ảnh: TPO.

Ở một vài vụ việc tương tự trước đây, cũng có tình trạng clip sự việc được lan truyền trên mạng xã hội.

Không ít người cho rằng việc quay video bạo lực học đường rồi đăng lên mạng là bình thường. Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý và tâm lý, việc này không đơn giản như vậy.

Không chỉ người có hành vi bạo lực mới có thể bị xử lý

Theo quy định hiện hành, không chỉ người trực tiếp gây ra hành vi bạo lực mới có thể bị xem xét trách nhiệm.

Trong một số trường hợp, người quay và phát tán clip cũng có thể bị xử lý nếu nội dung đăng tải xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Những rủi ro pháp lý có thể gặp khi đăng clip

Trước hết, việc đăng clip có thể xâm phạm quyền cá nhân (của người bị ghi hình) đối với hình ảnh. Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 32) quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, tùy mức độ, người đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh bạo lực còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, theo Nghị định 15/2020/NĐ‑CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ‑CP).

Nếu nội dung đăng tải gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của người khác, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân, thì người phát tán còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an phường Xuân Hòa làm việc với các học sinh vi phạm. Ảnh: TPO.

Vì sao việc lan truyền clip có thể gây “tổn thương lần hai”?

Không chỉ là vấn đề pháp lý, việc lan truyền clip còn có thể khiến nạn nhân phải đối mặt với tổn thương lâu dài.

Hình ảnh bị chia sẻ rộng rãi, kèm theo những bình luận tiêu cực, có thể khiến người trong cuộc khó quay lại môi trường học tập bình thường.

Khi chứng kiến bạo lực học đường, nên làm gì?

Trong những tình huống tương tự, thay vì đăng clip lên mạng xã hội, người chứng kiến nên báo ngay cho giáo viên hoặc người có trách nhiệm.

Nếu có ghi lại video để tố cáo, lên án bạo lực, nên báo cáo trực tiếp đến nhà trường, cơ quan chức năng, các cơ quan bảo vệ trẻ em, tránh phát tán và gây tổn thương cho người liên quan, nhất là nạn nhân.