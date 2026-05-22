Hà Nội có thể nóng đến 45 độ C vào ngày nào trong đợt nắng nóng sắp bắt đầu?

HHTO - Nắng nóng diện rộng bắt đầu ở miền Bắc từ hôm nay hoặc ngày mai. Trong đợt này, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên đến 45 độ C vào ngày nào?

Tóm tắt nhanh: • Hà Nội có thể bắt đầu nắng nóng diện rộng từ hôm nay hoặc ngày mai. • Trong các ngày 26 - 27/5, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội được dự báo lên tới 45 độ C. • Đợt nóng này có thể kéo dài nhiều ngày, kể cả ban đêm cũng oi bức. • Người dân nên uống nhiều nước và hạn chế ra ngoài lúc nắng gắt.

Hà Nội có thể bắt đầu nắng nóng từ hôm nay hoặc ngày mai

Đợt mưa dông ở Hà Nội sẽ kết thúc trong ngày hôm nay, 22/5. Nếu hôm nay còn mưa “sót lại” thì cũng chỉ là mưa nhỏ, ít, trên phạm vi hẹp.

Nắng nóng ở Hà Nội có thể bắt đầu trong hôm nay hoặc ngày mai. Nắng nóng là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên.

Nhưng dù hôm nay chưa tới ngưỡng đó thì cảm giác vẫn sẽ rất nóng.

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội đã có thể lên tới 41 - 42oC. Trời không chỉ nóng mà còn oi bức, không hề dễ chịu.

Và đây mới chỉ là mở đầu của đợt nắng nóng diện rộng.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 22/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày nào nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 45 độ C?

Từ mai, 23/5, nhiệt độ ở Hà Nội tiếp tục tăng. Trong cuối tuần này, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lên mức 43 - 44oC.

Sang đầu tuần sau, sự nóng bức có thể còn được nâng lên một tầm cao mới: Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội trong các ngày 26 - 27/5 dự báo lên tới 45oC.

Trong khoảng gần một tuần tới, ở Hà Nội rất nóng, buổi đêm cũng nóng bức nên cơ thể ít có thời gian để thực sự phục hồi. Vì vậy, nhiều người có thể sẽ thấy rất mệt.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 26/5. Ảnh: Ventusky, ICON.